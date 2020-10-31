«Зенит» ищет иностранца на замену Семаку. Но дело не только в тренере

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сегодня, 16:30

Решение принято, если не случится чуда? «Соккер.ру» о пересечении чемпионов по футболу и клубного кризиса.

Пока у «Зенита» нет глубокого кризиса. Но есть три поражения подряд — симптомы, что могут намекнуть на болезнь. Тут история непростых взаимоотношений Семака и руководства клуба, а также не всегда уважительного отношения отдельных футболистов «Зенита» к разным наставникам – как боль, что помогает выявить источник проблем.

Если Сергей Богданович не справится в критической для него лично ситуации, то его уволят. Сколько бы раз Семак ни рассказывал, что не было задачи выйти в плей-офф ЛЧ , если будет 4-6 поражений в группе – уйдет. Никто не скрывает, что отдельные люди в руководстве «Зенита» изначально не хотели видеть экс-наставника «Уфы» главным.

Теперь шепчут на ухо Миллеру знакомые слова: «Мы – хорошие менеджеры, а виноват тренер». Можем оспорить, полезно учесть «за» и «против» в ситуации, когда от Семака зависит не все, но многое. Как минимум его личные карьерные перспективы.

За увольнение. Мягкость характера

Не показывайте пункт Анне Семак – не хочется читать ее длинные посты на тему, что ее супруг – жесткий мужик. Семак неплохой дядька, все это знают давно. Но оцениваем вот этот уставший «Зенит» с Азмуном, Дзюбой, Малкомом, Ракицким, Ловреном, Дриусси и Оздоевым. В списке нет кротких и послушных парней, а надо заставить играть четко, легко и победно. Семак может не справиться. И тогда несовпадение его мягкости с колючестью коллектива – причина для увольнения.

Против ухода. Ошибки руководства

Медведев и Рибалта, который порывается уйти, но не делает последний шаг, – виновники того, что «Зенит» объективно не готов к групповому этапу ЛЧ . Уткин прав, непросто в рамках вот этого стартового состава, где 12-14 человек под основу, показать нечто принципиально новое. Следовательно, Семак является заложником кадров. Но это уже привычка для «Зенита». Луческу боялись выдать хотя бы 10 млн евро на игрока, а Манчини закидали деньгами. Теперь Сергею Богдановичу не привезли новичков – третьего центрального форварда, еще одного крутого защитника, опорника в резерв и плеймейкера более опытного и искусного, чем Вендел. Но требуют, требуют, требуют.

За увольнение. Тактическая пресность

«Зенит» играет «4-4-2». Любые отклонения от модели, что сработала в РПЛ и привела к трофеям, приводит к проблемам. В прошлом сезоне в ЛЧ пробовали играть в три центральных с Осорио. Теперь боятся ступить шаг в сторону, чтобы обыграть «Брюгге» и «Боруссию» из Дортмунда. А если пытаются – Семак ведь снял с игры Дзюбу в перерыве, то на результат точечные перемены влияют слабо. В плане работы по ходу сложных матчей Сергей Богданович не очень силен. Тактика неплохая, но предсказуемая для Фавра или Индзаги. А что позволяют в РПЛ — даже «Брюгге» не позволил.

Против ухода. Отсутствие готовой замены

Адекватной и мощной. Знаем ведь, что экс-тренер «Уфы» Семак не был первым в списке. Но с легионерами не получилось договориться. Сейчас единственный иностранец с именем, которого хоть завтра можно представить на бровке – Спаллетти. Но вряд ли Миллер дважды зайдет в одну реку. Делал так с Адвокатом, результат помнит. Все разговоры о Почеттино веселят. Маурисио ждет жирных приглашений от грандов, он на хорошем счету. Также в «Зените» сложно представить аналог Тедеско. Опытного Луческу сожрали с потрохами, хотя пытался перестроить стиль на комбинационный с прессингом. У Медведева нет кандидата мечты.

За увольнение. Зависимость от Дзюбы

Семак это допустил, получает по голове граблями. «Зениту» повезло, что есть Артем, но тут оценка не футболиста, а его чрезмерного влияния на успех. Не проработали остальные фазы игры. Нужен командный базис, а тут получилось, что Семак бросил мяч Дзюбе и смотрел, как Артем, которого в молодости трофеями не баловали, собирает кубки голами и передачами. Теперь нападающий устал, выдохся. И что дальше? Если дополнительно возникнет конфликт с Семаком, то это еще один повод для ухода тренера.

Против увольнения. Кадровый потенциал

Семака просят взять один из самых старых состав в ЛЧ и в РПЛ , и чудом сделать игроков свежими и перспективными. У «Зенита» нет тех, кто может удивить «Лацио» и «Боруссию» Д. Как не было тех, кто мог бы в гостях удивить «Лейпциг» и «Бенфику». Крепкий состав для РПЛ , но короткий по числу прогрессирующих игроков для плей-офф ЛЧ . Странно гнать Семака, пока не закончился сезон, пока не увидели развязку РПЛ , если нет конфликтов в раздевалке. Если есть – пора задуматься.

Мнение читателей. Вы бы уволили Семака?

Похожий разговор уже был до первого чемпионства. Но той зимой включили связи Тимощука – вытащил Ракицкого в город, где живет отец Ярослава, Семака – забрали Азмуна у «Рубина», и Рибалты – привез Барриоса. Плюс Оздоев заиграл. Вместо невнятного «Зенита» получили чемпионский. Запаса прочности хватило на полтора года, но игра объективно не является выдающейся. И Лига чемпионов это лишь подчеркивает.

При этом у «Лацио» огромные проблемы с составом – Индзаги потерял очки с «Брюгге», впервые в жизни имел на выбор 12 полевых игроков. А сами бельгийцы не такие выносливые и стабильные, как может показаться. Конкуренты в РПЛ — «Спартак» и ЦСКА , молодые. «Зенит» не завершил еще сезон, может воевать на всех фронтах. Но для этого нужна грамотная, вдумчивая, тонкая и волевая работа тренера.

Семак не нравится всем в руководстве – видно по переговорам о новом контракте. Миллеру припоминают плей-офф ЛЧ с Виллаш-Боашем. Но у Андре были Халк и Данни, а Малком с Дриусси не настолько самостоятельные. Давление однообразности, которая в РПЛ мешает реже, чем в ЛЧ , и отсутствия у Семака тактической агрессии – осторожный тренер, не азартный, приводит к дилемме.

Не исключено, что «Зениту» сможет понадобиться смена тренера. Но пока у Сергея Богдановича должна быть поддержка руководства, что примет часть вины – Медведев с Рибалтой не добрали состав для плей-офф ЛЧ . И футболисты тоже виноваты. Достаточно было дотерпеть в Дортмунде и не пропускать от «Брюгге» второй мяч — две ничьи смотрелись бы приемлемо. Но реальность жестче, дважды проиграли, а впереди «Химки» и «Лацио».

Если Семак показательно уступит в любом из этих матчей – возможна отставка до конца года. Другое дело, что уход не станет гарантией успеха. Замена Луческу на Манчини с тратами на трансферы привела к пятому месту в РПЛ . «Зениту» для счастья важно страховать риски, а этого не делают, ведь владельцы клуба часто доверяют важные посты случайным в футболе людям.

Семак точно не гениальный тренер, но дайте ему нового Данни или Жулиано в стартовые дни трансферного периода и не меняйте Ивановича именно на Ловрена — мог бы проигрывать реже. Сергей Богданович выжал из «Зенита» все, что можно. А теперь ему нужна подстраховка. Посмотрим, получит ли ее, ведь у Спаллетти, Виллаш-Боаша и Луческу в похожих ситуациях есть негативный опыт.