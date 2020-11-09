«Краснодар» не рассматривает увольнение Мусаева после пяти поражений подряд

Руководство «Краснодара» не собирается увольнять Мурада Мусаева с поста главного тренера команды.
По информации источника, в «Краснодаре» понимают сложную ситуацию с травмированными игроками, с которой столкнулся тренерский штаб команды, несмотря на пятое поражение подряд в матче 14-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).
«Краснодар» после 14 туров занимает десятое место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков.
Надеюсь зимой в трансферное окно обновить центр обороны топовыми легионерами , продать для этого придется Кайо и Рамиреса ( на его месте есть Чернов и может играть Смольников , скоро от травмы еще будет в строю универсал Стоцкий ) а летом уйдет Берг , на его место купить легионера за хорошие деньги . Благо с лиги чемпионов в этом году хорошие деньги упадут в клуб , на все хватит
Надеюсь зимой в трансферное окно обновить центр обороны топовыми легионерами , продать для этого придется Кайо и Рамиреса ( на его месте есть Чернов и может играть Смольников , скоро от травмы еще будет в строю универсал Стоцкий ) а летом уйдет Берг , на его место купить легионера за хорошие деньги . Благо с лиги чемпионов в этом году хорошие деньги упадут в клуб , на все хватит