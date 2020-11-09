«Краснодар» не рассматривает увольнение Мусаева после пяти поражений подряд

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сегодня, 11:40

Руководство «Краснодара» не собирается увольнять с поста главного тренера команды.

По информации источника, в «Краснодаре» понимают сложную ситуацию с травмированными игроками, с которой столкнулся тренерский штаб команды, несмотря на пятое поражение подряд в матче 14-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

«Краснодар» после 14 туров занимает десятое место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков.