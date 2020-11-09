ГлавнаяНовости

«Краснодар» не рассматривает увольнение Мусаева после пяти поражений подряд

сегодня, 11:40

Руководство «Краснодара» не собирается увольнять Мурада Мусаева с поста главного тренера команды.

По информации источника, в «Краснодаре» понимают сложную ситуацию с травмированными игроками, с которой столкнулся тренерский штаб команды, несмотря на пятое поражение подряд в матче 14-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

«Краснодар» после 14 туров занимает десятое место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков.

Все новости
Слуцкий — о матче с «Химками»: «„Рубин“ допускает грубейшие ошибки»
Вчера, 16:24 Комментарии19
Федотов — о ничьей в матче с «Уфой»: «„Сочи“ винить надо только себя»
06 ноября Комментарии4
Рахимов: «По игре „Уфа“ ни в чём не уступала „Сочи“, мы грамотно играли»
06 ноября Комментарии6
СлухиГунько может возглавить клуб из Армении
04 ноября Комментарии4
РПЛ представила имена пяти претендентов на звание лучшего тренера октября
03 ноября Комментарии30
«ЦСКА предлагал остаться». Гусев — после назначения в юношескую сборную
03 ноября Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 11:48, ред.
У Краснодара следующие 3 матча в чемпионате с Тамбовом, Химками и Ротором. Полагаю что Краснодар в этих матчах должен набрать 9 очков и вопрос с увольнением Мусаева на некоторое время отпадёт
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответ -Хостинский- (раскрыть)
сегодня в 11:48
Какие деньги упадут с ЛЧ? там у легионеров зарплаты в разы больше)
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 11:46
Тогда не ждите положительных результатов
-Хостинский-
-Хостинский-
сегодня в 11:45, ред.
В конце сезона надо думать или оставлять или менять , в середине бред увольнять тренера .
Надеюсь зимой в трансферное окно обновить центр обороны топовыми легионерами , продать для этого придется Кайо и Рамиреса ( на его месте есть Чернов и может играть Смольников , скоро от травмы еще будет в строю универсал Стоцкий ) а летом уйдет Берг , на его место купить легионера за хорошие деньги . Благо с лиги чемпионов в этом году хорошие деньги упадут в клуб , на все хватит
mad_enis
mad_enis
сегодня в 11:42
Раз новость появилась - завтра уволят.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:41
Галицкий же не Федун...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:41
Подождем ещё двух поражений...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100