Агент Дриусси: «Мы до сих пор не обсуждали новый контракт с „зенитом“»

Эрнан Берман, агент форварда «Зенита» , высказался о вероятности продления контракта с петербургским клубом.

Мы до сих пор не обсуждали новый контракт Дриусси с «Зенитом». Интереса от других клубов к Себастьяну сейчас тоже нет.