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Агент Дриусси: «Мы до сих пор не обсуждали новый контракт с „Зенитом“»

17 ноября 2020, 19:45

Эрнан Берман, агент форварда «Зенита» Себастьяна Дриусси, высказался о вероятности продления контракта с петербургским клубом.

Мы до сих пор не обсуждали новый контракт Дриусси с «Зенитом». Интереса от других клубов к Себастьяну сейчас тоже нет.

Контракт Дриусси с «Зенитом» истекает летом 2021 года. Недавно футболист начал входить в тренировочный режим после восстановления от травмы.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 ноября в 23:00
Иные матчи выдавал с поразительной долей полезности...но в большинстве игр не показал и половины своего потенциала.....
Как мне показалось Семак изначально не делал ставку ни на одного из 4-х оставшихся после ухода Паредеса аргентинцев......
Наверно если Богданыч останется у руля...Себастьену придётся искать новый клуб....
И ему придётся очень постараться во второй половине первенства...чтоб этот клуб был не "Сочи"....))
Cat01
Cat01
17 ноября в 21:52
Пора бы уже подумать!
VAN ARM
VAN ARM ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
17 ноября в 21:10
не думаю что это возможно)))хотя миллер умеет удивлять))
VAN ARM
VAN ARM
17 ноября в 21:09
а ты уверен что нужен клубу? )))последнее время проку от тебя на 10 копеек)))
VV V
VV V
17 ноября в 20:39
А он хотел сидеть на шее у ГазЗенитПрома, точнее у России, всю жизнь ???
andre_can
andre_can
17 ноября в 20:34
сначала необходимо восстановиться, проявить себя и только потом поднимать эту тему!
ДАША Д
ДАША Д
17 ноября в 20:21
Никому этот игрок не нужен.
oFANATo
oFANATo
17 ноября в 20:11
Агент Дриусси: «Мы до сих пор не обсуждали новый контракт с „зенитом“»

В зените ждут окончания группового этапа ЛЧ....
Не выйдут из группы Дриусси может больше и не понадобиться..
Qatar Airways
Qatar Airways
17 ноября в 20:01
Аналогичная ситуация ещё у одного футболиста в команде.
Дзюба: мы до сих пор не обсуждали новый контракт с Зенитом. Руки не дошли.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
17 ноября в 19:57
Если Халк вернётся, придётся Дриусси продавать.
Лимит, однако...
Leha-ha50
Leha-ha50
17 ноября в 19:53
Это дело поправимое.
mihaluch
mihaluch
17 ноября в 19:49
Обсудете какое ваше время.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 ноября в 19:47
Надо обсудить!
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