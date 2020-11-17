Агент Дриусси: «Мы до сих пор не обсуждали новый контракт с „зенитом“»

Эрнан Берман, агент форварда «Зенита» Себастьяна Дриусси, высказался о вероятности продления контракта с петербургским клубом.
Мы до сих пор не обсуждали новый контракт Дриусси с «Зенитом». Интереса от других клубов к Себастьяну сейчас тоже нет.
Контракт Дриусси с «Зенитом» истекает летом 2021 года. Недавно футболист начал входить в тренировочный режим после восстановления от травмы.
Как мне показалось Семак изначально не делал ставку ни на одного из 4-х оставшихся после ухода Паредеса аргентинцев......
Наверно если Богданыч останется у руля...Себастьену придётся искать новый клуб....
И ему придётся очень постараться во второй половине первенства...чтоб этот клуб был не "Сочи"....))
Как мне показалось Семак изначально не делал ставку ни на одного из 4-х оставшихся после ухода Паредеса аргентинцев......
Наверно если Богданыч останется у руля...Себастьену придётся искать новый клуб....
И ему придётся очень постараться во второй половине первенства...чтоб этот клуб был не "Сочи"....))
В зените ждут окончания группового этапа ЛЧ....
Не выйдут из группы Дриусси может больше и не понадобиться..
В зените ждут окончания группового этапа ЛЧ....
Не выйдут из группы Дриусси может больше и не понадобиться..
Дзюба: мы до сих пор не обсуждали новый контракт с Зенитом. Руки не дошли.
Дзюба: мы до сих пор не обсуждали новый контракт с Зенитом. Руки не дошли.
Лимит, однако...
Лимит, однако...