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Де Брюйне лично ведёт переговоры о продлении контракта с «Манчестер Сити»

вчера, 22:22

Полузащитник Кевин Де Брюйне намерен продлить соглашение с «Манчестер Сити».

Как сообщает источник со ссылкой на Dailymail, бельгиец лично ведёт переговоры о новом контракте с «горожанами». Основная причина заключается в том, что три месяца назад его бывший агент был арестован по подозрению в отмывании денег и фальсификации документов. Кевин решил не нанимать нового агента, а провести переговоры самостоятельно.

Соглашение лучшего футболиста прошлого сезона АПЛ с манчестерским клубом истекает летом 2023 года, однако стороны уже сели за стол переговоров. Зарплата Де Брюйне по новому контракту может составить около 390 000 фунтов стерлингов в неделю.

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Тео Джонс
Тео Джонс ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:19, ред.
Да и рыжий заслужил их, так как ядро и самый важный компонент игры Гвардиолы, а вот когда бегунок Стерлинг просит зп в таком районе или тот же Дибала никакущий это уже ахтунг...
Тео Джонс
Тео Джонс ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:17
Че их представлять, все равно это намного меньше зп первой тройки самых высокооплачиваемых игроков мира.
Брулин
Брулин
вчера в 23:30
Конечно что останется в МС
Gahi
Gahi
вчера в 23:24
Правильное решение, всегда можно вникнуть в детали переговоров и принять нужный вариант. Удачи
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:20
390К фунтов стерлингов!!! Представьте себе!!!
drug01
drug01
вчера в 22:58
Работает без посредников это хорошо...... Удачи!
beefs
beefs
вчера в 22:52
правильно, самому надежнее в наше время...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:32
Де Брюйне умница, не только прекрасно играет в футбол, но и потихоньку осваивает новую профессию на будущее.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:27
Никому не доверяет
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