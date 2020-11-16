Де Брюйне лично ведёт переговоры о продлении контракта с «Манчестер Сити»

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вчера, 22:22

Полузащитник намерен продлить соглашение с «Манчестер Сити».

Как сообщает источник со ссылкой на Dailymail, бельгиец лично ведёт переговоры о новом контракте с «горожанами». Основная причина заключается в том, что три месяца назад его бывший агент был арестован по подозрению в отмывании денег и фальсификации документов. Кевин решил не нанимать нового агента, а провести переговоры самостоятельно.