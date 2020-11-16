ГлавнаяБлогиТрансферная лихорадка

Рамос готов уйти из «Реала». Разрыв отношений будет болезненным

сегодня, 18:30
00:00 / 00:00

Запасаться попкорном или успокоительными — дело ваше.

День X отменяется

Сегодня в отношениях «Реала» и Рамоса должен был наступить День X. Ожидалось, что Серхио сделает заявление относительно своего контракта с клубом на пресс-конференции перед матчем Испании и Германии в Лиге наций, а Флорентино Перес станет гостем вечернего эфира радиостанции «El Larguero», где получит свою трибуну и возможность высказаться. Выступления капитана и президента «Королевского клуба» независимо друг от друга дают большой простор для фантазий.

Впрочем, если отсечь воображаемой бритвой братца Оккама лишние сущности, то нетрудно догадаться, о чем должна была идти речь. Серхио Рамос явно намеревался объявить о своем уходе из «Реала». А потом, тщательно подбирая слова и прибегая к иносказательным приемам, попытался бы донести до публики, что это не его решение, а вынужденная реакция на действия (или бездействие клуба), который не проявил достаточного рвения в переговорах и не выразил своими предложениями уважения, которого достоин Рамос.

Через часок-другой слово взял бы Флорентино Перес. Сначала ему пришлось бы долго говорить о вкладе Рамоса в успехи «Реала», потом дон Флорентино с искренней грустью стал бы рассказывать о трудностях выживания в период пандемии и реконструкции «Сантьяго Бернабеу», а в конце подчеркнул бы, что сделал все от себя зависящее, чтобы сохранить Рамоса в «Реале», но иногда не все зависит от нас. И обязательно что-нибудь сентиментальное в финале — об родном доме и дверях, которые всегда открыты для Серхио.

Это был краткий пересказ событий, которым не суждено состояться. Серхио Рамос отменил пресс-конференцию, решив, что это будет нечестно по отношению к сборной, у которой на носу важнейшая игра с Германией за выход в финальный турнир Лиги наций. В свою очередь, «El Larguero» почти наверняка тоже лишится большой эфира с Флорентино Пересом, потому что ему нечего сказать до заявления Рамоса. Со стороны кэпа это мудрое решение, но речь всего лишь об отсрочке.

Почему «Реал» и Рамос не могут договориться?

Контракт Серхио истекает по окончании сезона, и еще недавно капитан, отвечая на вопрос о своем будущем, говорил, что беспокоиться совершенно не о чем, решение уже принято, и оно было простым. Это было вскоре после завоевания «Реалом» чемпионского титула, но с тех пор ситуация не только усложнилась, но и подошла к точке кипения. А мы предупреждали, что каждое продление контракта с Рамосом превращается в шоу с переобуванием: брат и по совместительству агент Рене врал о предложениях из АПЛ, а пять лет назад Серхио едва не перешел в МЮ.

Очевидно, что и сегодня Рамос собирался сделать радикальное заявление, о чем знает ограниченный круг лиц и Флорентино Перес, заготовивший ответ. О том, что мысли Серхио сейчас заняты не только футболом, говорят хотя бы два его промаха с пенальти в матче против Швейцарии. Рамос до этого забил 25 пенальти подряд, а тут дважды промазал с «точки». Есть большой соблазн связать проигранные Зоммеру дуэли с ситуацией, которая безжалостно давит на испанца. Похоже, он собирается идти до конца в новой контрактной войне против «Реала».

Рамос хочет подписать полноценный двухлетний контракт с «Королевским клубом», чтобы быть гарантированно при деле до 37 лет. «Реал» должен сделать исключение из своей политики продления отношений с ветеранами, со своей стороны клуб предлагает Серхио договор по схеме «1+1», который автоматически пролонгируется на год в случае выполнения прописанных условий (количество сыгранных матчей или минут). Лишь однажды Флорентино Перес сделал исключение, когда в 2016 году заключил с 31-летним Роналду пятилетний контракт. Ради Рамоса президент не хочет подвинуться. И это обижает капитана.

Рамос не останется без работы. «Ювентус», ПСЖ и «Ман Сити» на низком старте

Фитиль у трансферной бомбы уже подожжен, ведь если в диалоге Переса и Рамоса не наступит перелом, то уже через полтора месяца защитник сможет официально договориться о контракте с другим клубом. Недостатка в предложениях у Серхио не будет. «Манчестер Сити» попробует объединить в своих рядах капитанов «Реала» и «Барселоны», ПСЖ манит щедрым трехлетним контрактом, а «Ювентус» — возможностью снова объединить усилия с Роналду. Рамос точно не пропадет без «Реала», а вот сумеет ли «Королевский клуб» в сжатые сроки найти замену незаменимому — большой вопрос.

Рамос vs Перес. На чьей вы стороне?

Такие истории особенно болезненны для фанатов, которые четко осознают, что футбол — это бизнес. Если Рамос уверен в своих силах и хочет играть в «Реале», то еще не поздно смирить гордыню и остаться. С другой стороны, Серхио действительно заслуживает особого к себе отношения, а двухлетний контракт, который он просит, не является чем-то запредельным, и он точно не выше рынка, где на Рамоса есть спрос.

Двухлетнее соглашение испанцы готовы дать в Англии и Италии, да и платить готовы больше, чем он согласен получать в Мадриде. В этом смысле Перес не прав. Вернее, он окажется прав только в том случае, если отпустит Рамоса, а тот в ближайший год завяжет с футболом. Что маловероятно. И все-таки, несмотря на готовящиеся заявления и взаимное непонимание на данном этапе, последние слова еще не сказаны. Во всяком случае, до сих пор трудно поверить, что капитан «Реала» покинет свой мостик и наденет футболку другого клуба.

Слухи«Барселона» и Фати добились прогресса в переговорах по продлению контракта
Вчера, 09:19 Комментарии5
СлухиГвардиола близок к продлению контракта с «Ман Сити»
14 ноября Комментарии15
Слухи«Барселона» хочет увеличить сумму отступных за Фати до 400 млн евро
14 ноября Комментарии7
Слухи«Милан» и Доннарумма продлят контракт до начала Рождества
14 ноября Комментарии2
СлухиМбаппе готов продлить контракт с ПСЖ при одном условии
14 ноября Комментарии17
СлухиПрезидент «Реала» и Рамос объявят о продлении контракта в понедельник
14 ноября Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Сантус
Сантус
сегодня в 19:45
Похоже,что дело в зарплате.На фоне заразы все оптимизируют ведомость...это понятно.С другой стороны,получать меньше всегда как минимум обидно....На выходе,не такая уж и простая ситуация.Все по своему правы,а ситуация патовая.Надеюсь всё разрешится и статус-кво сохранится.Сережа конечно и косячит не мало,но и тащит-будь здоров..)
Hamman
Hamman
сегодня в 19:33
Однозначно продлевать! Дать ему два года на дембельский аккорд, а потом пусть сам решает - уходить в другой клуб заработать побольше перед пенсией, или повесить бутсы на гвоздь и торжественно влиться в структуру Реала.
Я несомненно на стороне Рамоса, а не Флорентино.
Vamos Ramos!
NOVA
NOVA
сегодня в 19:14
надо продлять с ним контракт обязательно!! Рамос должен закончить карьеру в Реале!!!
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
сегодня в 19:06
Если уйдёт, то нужно незамедлительно найти ему подходящую замену, иначе реал будет не только импотентом в атаке, но и импотентом в защите.
Agamaga
Agamaga
сегодня в 19:02
На чьей стороне - сами разберутся.
Любому игроку тяжело покидать клуб, если он уже стал легендой и провел почти всю карьеру в одном клубе.
shlomo
shlomo
сегодня в 18:58, ред.
Спасибо за статью...ну что очередное расставание Рамоса с Реалом.....ну во первых, если бы после каждого словесного конфликта с Пересом Рамос бы уходил, он бы и сезона не продержался в Реале....во вторых:клуб повысит ему зп, а если нет, то откупится другими вкусняшками…..а так то он вообще-то не голодает, чтобы бросать все и мчаться навстречу новым приключениям....в третьих: вся команда признает авторитет Серхио и вот зачем ему сейчас бросать все и уходить в другую команду? ....он слишком много пахал для этого, и вряд ли ему сейчас хочется «новых вызовов» как любят говорить многие….ну и в четвертых: да, Сереже уже не 20, но в команде он защитник номер 1 и никто с ним рядом не стоял....пока другие постят себя на отдыхе, Серхио тренируется везде – даже у себя на заднем дворе( это показатель, того, что наш капиташа настроен взять реванш и показать себя во всей красе в финале Лиги Чемпионов (Аминь!!!)) Да и вообще он в такой форме, что даст фору любому юниору, та что ехать в пенсионную лигу в азию или за океан ему еще рановато.....Я вот уверен, что Рамос даже не думает менять клуб на какой либо ни в Испании, ни в другой европейской стране, и уж тем более не собирается ехать ни в какой Китай или Эмираты.....
Брулин
Брулин
сегодня в 18:37, ред.
Уйдет только ради денег вот и все( МС или ПСЖ)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100