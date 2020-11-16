Рамос готов уйти из «Реала». Разрыв отношений будет болезненным

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сегодня, 18:30

Запасаться попкорном или успокоительными — дело ваше.

День X отменяется

Сегодня в отношениях «Реала» и Рамоса должен был наступить День X. Ожидалось, что Серхио сделает заявление относительно своего контракта с клубом на пресс-конференции перед матчем Испании и Германии в Лиге наций, а Флорентино Перес станет гостем вечернего эфира радиостанции «El Larguero», где получит свою трибуну и возможность высказаться. Выступления капитана и президента «Королевского клуба» независимо друг от друга дают большой простор для фантазий.

Впрочем, если отсечь воображаемой бритвой братца Оккама лишние сущности, то нетрудно догадаться, о чем должна была идти речь. Серхио Рамос явно намеревался объявить о своем уходе из «Реала». А потом, тщательно подбирая слова и прибегая к иносказательным приемам, попытался бы донести до публики, что это не его решение, а вынужденная реакция на действия (или бездействие клуба), который не проявил достаточного рвения в переговорах и не выразил своими предложениями уважения, которого достоин Рамос.

Через часок-другой слово взял бы Флорентино Перес. Сначала ему пришлось бы долго говорить о вкладе Рамоса в успехи «Реала», потом дон Флорентино с искренней грустью стал бы рассказывать о трудностях выживания в период пандемии и реконструкции «Сантьяго Бернабеу», а в конце подчеркнул бы, что сделал все от себя зависящее, чтобы сохранить Рамоса в «Реале», но иногда не все зависит от нас. И обязательно что-нибудь сентиментальное в финале — об родном доме и дверях, которые всегда открыты для Серхио.

Это был краткий пересказ событий, которым не суждено состояться. Серхио Рамос отменил пресс-конференцию, решив, что это будет нечестно по отношению к сборной, у которой на носу важнейшая игра с Германией за выход в финальный турнир Лиги наций. В свою очередь, «El Larguero» почти наверняка тоже лишится большой эфира с Флорентино Пересом, потому что ему нечего сказать до заявления Рамоса. Со стороны кэпа это мудрое решение, но речь всего лишь об отсрочке.

Почему «Реал» и Рамос не могут договориться?

Контракт Серхио истекает по окончании сезона, и еще недавно капитан, отвечая на вопрос о своем будущем, говорил, что беспокоиться совершенно не о чем, решение уже принято, и оно было простым. Это было вскоре после завоевания «Реалом» чемпионского титула, но с тех пор ситуация не только усложнилась, но и подошла к точке кипения. А мы предупреждали, что каждое продление контракта с Рамосом превращается в шоу с переобуванием: брат и по совместительству агент Рене врал о предложениях из АПЛ , а пять лет назад Серхио едва не перешел в МЮ .

Очевидно, что и сегодня Рамос собирался сделать радикальное заявление, о чем знает ограниченный круг лиц и Флорентино Перес, заготовивший ответ. О том, что мысли Серхио сейчас заняты не только футболом, говорят хотя бы два его промаха с пенальти в матче против Швейцарии. Рамос до этого забил 25 пенальти подряд, а тут дважды промазал с «точки». Есть большой соблазн связать проигранные Зоммеру дуэли с ситуацией, которая безжалостно давит на испанца. Похоже, он собирается идти до конца в новой контрактной войне против «Реала».

Рамос хочет подписать полноценный двухлетний контракт с «Королевским клубом», чтобы быть гарантированно при деле до 37 лет. «Реал» должен сделать исключение из своей политики продления отношений с ветеранами, со своей стороны клуб предлагает Серхио договор по схеме «1+1», который автоматически пролонгируется на год в случае выполнения прописанных условий (количество сыгранных матчей или минут). Лишь однажды Флорентино Перес сделал исключение, когда в 2016 году заключил с 31-летним Роналду пятилетний контракт. Ради Рамоса президент не хочет подвинуться. И это обижает капитана.

Рамос не останется без работы. «Ювентус», ПСЖ и «Ман Сити» на низком старте

Фитиль у трансферной бомбы уже подожжен, ведь если в диалоге Переса и Рамоса не наступит перелом, то уже через полтора месяца защитник сможет официально договориться о контракте с другим клубом. Недостатка в предложениях у Серхио не будет. «Манчестер Сити» попробует объединить в своих рядах капитанов «Реала» и «Барселоны», ПСЖ манит щедрым трехлетним контрактом, а «Ювентус» — возможностью снова объединить усилия с Роналду. Рамос точно не пропадет без «Реала», а вот сумеет ли «Королевский клуб» в сжатые сроки найти замену незаменимому — большой вопрос.

Рамос vs Перес. На чьей вы стороне?

Такие истории особенно болезненны для фанатов, которые четко осознают, что футбол — это бизнес. Если Рамос уверен в своих силах и хочет играть в «Реале», то еще не поздно смирить гордыню и остаться. С другой стороны, Серхио действительно заслуживает особого к себе отношения, а двухлетний контракт, который он просит, не является чем-то запредельным, и он точно не выше рынка, где на Рамоса есть спрос.

Двухлетнее соглашение испанцы готовы дать в Англии и Италии, да и платить готовы больше, чем он согласен получать в Мадриде. В этом смысле Перес не прав. Вернее, он окажется прав только в том случае, если отпустит Рамоса, а тот в ближайший год завяжет с футболом. Что маловероятно. И все-таки, несмотря на готовящиеся заявления и взаимное непонимание на данном этапе, последние слова еще не сказаны. Во всяком случае, до сих пор трудно поверить, что капитан «Реала» покинет свой мостик и наденет футболку другого клуба.