Адама Траоре отказывается продлевать контракт с «Вулверхэмптоном»

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18 ноября 2020, 13:51

Переговоры о новом контракте между нападающим и «Вулверхэмптоном» зашли в тупик.

Как сообщает источник со ссылкой на Goal, испанец отказывается подписывать новое соглашение с «волками». Траоре является одним из лидеров команды, однако в нынешнем сезоне потерял место в основном составе клуба. Главный тренер «Вулверхэмптона» отдаёт предпочтение и , оставляя Траоре в запасе.

Отмечается, что такое решение наставника может быть связано с тем, что форвард отказывается продлевать контракт с командой.

Ранее стало известно, что «Вулверхэмптон» может продать Траоре за 60 млн евро.