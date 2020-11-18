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Адама Траоре отказывается продлевать контракт с «Вулверхэмптоном»

18 ноября 2020, 13:51

Переговоры о новом контракте между нападающим Адамой Траоре и «Вулверхэмптоном» зашли в тупик.

Как сообщает источник со ссылкой на Goal, испанец отказывается подписывать новое соглашение с «волками». Траоре является одним из лидеров команды, однако в нынешнем сезоне потерял место в основном составе клуба. Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту отдаёт предпочтение Даниэлю Поденсе и Педру Нету, оставляя Траоре в запасе.

Отмечается, что такое решение наставника может быть связано с тем, что форвард отказывается продлевать контракт с командой.

Ранее стало известно, что «Вулверхэмптон» может продать Траоре за 60 млн евро.

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Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
18 ноября в 17:24
Лишь бы не в МЮ
Я на стреме
Я на стреме ответ sv_1969 (раскрыть)
18 ноября в 16:04, ред.
два десятка фитнес центров мечтают заполучить его)
shlifen
shlifen
18 ноября в 14:28
Думаю для обеих сторон, тогда будет проще расстаться... Как оказалось для Волков он НЕ незаменим, а на самого Адама Траоре точно будет спрос, правда не факт что будут желающие заплатить 60 лимонов, но по цене Вулвз найдут как договорится =) Тем более Мендеш в своей "вотчине" хорошо разбирается, и клуб для Траоре найдёт без проблем... =)
VAN ARM
VAN ARM
18 ноября в 14:15
политика она во всём))
sv_1969
sv_1969
18 ноября в 13:53
Есть интерес к нему
shlomo
shlomo
18 ноября в 13:51
Ну если так, то нужно уходить
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