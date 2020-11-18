Адама Траоре отказывается продлевать контракт с «Вулверхэмптоном»

Переговоры о новом контракте между нападающим Адамой Траоре и «Вулверхэмптоном» зашли в тупик.
Как сообщает источник со ссылкой на Goal, испанец отказывается подписывать новое соглашение с «волками». Траоре является одним из лидеров команды, однако в нынешнем сезоне потерял место в основном составе клуба. Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту отдаёт предпочтение Даниэлю Поденсе и Педру Нету, оставляя Траоре в запасе.
Отмечается, что такое решение наставника может быть связано с тем, что форвард отказывается продлевать контракт с командой.
Ранее стало известно, что «Вулверхэмптон» может продать Траоре за 60 млн евро.