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Серхио Рамос достиг договорённости о двухлетнем контракте с «Реалом»

18 ноября 2020, 09:54

Защитник Серхио Рамос договорился о продлении контракта с «Реалом».

Как сообщается, президент мадридского клуба Флорентино Перес лично ведёт переговоры с капитаном команды о продлении соглашения (без посредников и агентов). Все детали сделки почти улажены. Последним вопросом остаётся небольшое расхождение сторон в зарплате, которую будет получать футболист. Рамос подпишет с «Реалом» контракт до лета 2023 года. Об этом должно быть объявлено в декабре. Соглашение вступит в силу с июля 2021 года.

Отмечается, что «сливочные» решили пойти на уступки капитану, предложив ему двухлетний контракт. Политика клуба подразумевает предлагать только однолетние контракты футболистам, которые старше тридцати лет. Последним игроком, ради которого «Реал» сделал исключение, был Криштиану Роналду. На момент подписания соглашения с мадридским клубом португальцу был 31 год.

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Все комментарии
112910415
112910415
18 ноября в 15:46
Мы знали.)
Ruslan3132
Ruslan3132
18 ноября в 15:46
Никто как Рамос не заслужил такие уступки!
cska vperiod
cska vperiod
18 ноября в 15:06
Правильное решение принято обоюдное.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
18 ноября в 14:21
Всё правильно. Они исключительные игроки, им нужно продлевать
Мessi 10
Мessi 10
18 ноября в 13:03
Интересно, в его контракте пропишут, как обычно, минимальное обязательное количество нырков в штрафной соперника, или нет.
Agamaga
Agamaga ответ d_fincher (раскрыть)
18 ноября в 11:49
Как смешно звучит - "по-человечески к легенде"))
А Рауль с Касильясом не заслужили человеческого отношения? На эту тему мать Касильяса даже высказалась, что в Реале не ценят своих легенд.
ДСА
ДСА
18 ноября в 11:06
Он заслужил этого.
d_fincher
d_fincher
18 ноября в 10:42
Достойно. Месси завидует тому, как по-человечески в Реале отнеслись к легенде клуба.
No problems
No problems
18 ноября в 10:23
Ну вот и славно.
Raamtvall
Raamtvall
18 ноября в 10:07
Ну как сказать, сомнений не было... Очень даже были. Перес мог упереться рогом, но если AS щас описывает всё как есть, то у него всё же есть мозги, чтобы не отпускать просто так ценнейших игроков клуба.
Incredulous
Incredulous
18 ноября в 10:01
Да никто особо и не сомневался
VAN ARM
VAN ARM
18 ноября в 09:58
в этом и сомнений не было)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 ноября в 09:56
Меня это радует...
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