Серхио Рамос достиг договорённости о двухлетнем контракте с «Реалом»

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18 ноября 2020, 09:54

Защитник договорился о продлении контракта с «Реалом».

Как сообщается, президент мадридского клуба Флорентино Перес лично ведёт переговоры с капитаном команды о продлении соглашения (без посредников и агентов). Все детали сделки почти улажены. Последним вопросом остаётся небольшое расхождение сторон в зарплате, которую будет получать футболист. Рамос подпишет с «Реалом» контракт до лета 2023 года. Об этом должно быть объявлено в декабре. Соглашение вступит в силу с июля 2021 года.

Отмечается, что «сливочные» решили пойти на уступки капитану, предложив ему двухлетний контракт. Политика клуба подразумевает предлагать только однолетние контракты футболистам, которые старше тридцати лет. Последним игроком, ради которого «Реал» сделал исключение, был . На момент подписания соглашения с мадридским клубом португальцу был 31 год.