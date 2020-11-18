Суарес не сыграет против «Барселоны». У Луиса подтвердился коронавирус

Форвард «Атлетико» Луис Суарес пропустит матч чемпионата Испании с «Барселоной», который состоится 21 ноября.
По информации Diario Sport, уругвайский футболист вновь получил положительный результат после теста на коронавирус. Отмечается, что игрок надеялся, что анализы, сданные в расположении сборной Уругвая, окажутся ложными, однако заболевание подтвердилось.
Также Суарес может пропустить и ряд других игр, включая матч с «Локомотивом» в Лиге чемпионов 25 ноября.
А Бармалей в кабинет врачам занёс чемодан, что бы липовый диагноз влепили здоровому человеку. Но ничего, ещё не раз встретятся и тогда восьмилонцы получат своё сполна)
А Бармалей в кабинет врачам занёс чемодан, что бы липовый диагноз влепили здоровому человеку. Но ничего, ещё не раз встретятся и тогда восьмилонцы получат своё сполна)