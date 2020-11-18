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Суарес не сыграет против «Барселоны». У Луиса подтвердился коронавирус

18 ноября 2020, 20:10
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗавтра в 23:00 Не начался

Форвард «Атлетико» Луис Суарес пропустит матч чемпионата Испании с «Барселоной», который состоится 21 ноября.

По информации Diario Sport, уругвайский футболист вновь получил положительный результат после теста на коронавирус. Отмечается, что игрок надеялся, что анализы, сданные в расположении сборной Уругвая, окажутся ложными, однако заболевание подтвердилось.

Также Суарес может пропустить и ряд других игр, включая матч с «Локомотивом» в Лиге чемпионов 25 ноября.

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Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
вчера в 00:32
Гномовский друг решил не мешать Барселоне.
VAN ARM
VAN ARM
18 ноября в 22:56
очень печально. ждал этого но надеюсь не последний шанс ещё посмотрим в деле))
Иоанн Рюрикович Грозный
Иоанн Рюрикович Грозный ответ Agamaga (раскрыть)
18 ноября в 22:23
    Agamaga
    Agamaga ответ Иоанн Рюрикович Грозный (раскрыть)
    18 ноября в 22:17
    Дельфин говоришь почему не сыграл против Барсы?) кто ему занёс инфекцию через задний двор?)) или всё - таки тоже часть сделки?
    Иоанн Рюрикович Грозный
    Иоанн Рюрикович Грозный ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    18 ноября в 22:07
    Воспаление хитрости не лечится)
    Zenit_84
    Zenit_84
    18 ноября в 22:06
    А отыграл бы неплохо
    Иоанн Рюрикович Грозный
    Иоанн Рюрикович Грозный ответ Belgie2009 (раскрыть)
    18 ноября в 22:06
    Это не везение, а банальная часть сделки по его переходу. Корона лишь удобный повод. У барсы никогда не было спортивной чести, Чакир, Эвребе, Айтекин, Куйперс, Бузака, Штарк и Мальенко с Эрнандесом не дадут соврать. Аха-ха)
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    18 ноября в 21:13
    Скорейшего выздоровления Луису.
    Ruslan3132
    Ruslan3132 ответ Belgie2009 (раскрыть)
    18 ноября в 21:08
    совпадение, не думаю ))
    particular
    particular
    18 ноября в 21:03
    Ситуация позволит мЕсти остыть, но она не станет от этого менее приятной 😉
    DEIVID
    DEIVID
    18 ноября в 20:42
    Это плохо. Хотел на победу Атлетико поставить. Хотя и без Суареса индейцы в состоянии вынести Барсу.
    КЭТиК
    КЭТиК
    18 ноября в 20:34
    Вовремя однако вылез вирус.
    Брулин
    Брулин
    18 ноября в 20:33
    Да ну как же так. Так не бывает. Месть Суареса Барсе должна была стать лучшим индивидуальным перформансом в сезоне Ла Лиги.
    Belgie2009
    Belgie2009
    18 ноября в 20:30
    Повезло барсукам очередной раз, то Роналду с вирусом щас Суарес
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    18 ноября в 20:28
    А мог бы выстрелить против барсы
    Б Р А Т
    Б Р А Т ответ Colchoneros (раскрыть)
    18 ноября в 20:27
    Барселона не впечатляет, но победить будет непросто. Я бы даже поставил на Барсу.
    STVA 1
    STVA 1
    18 ноября в 20:18
    Жаль конечно!
    Colchoneros
    Colchoneros
    18 ноября в 20:14
    Потеря конечно но и без него должны обыгрывать Барселону!
    mihaluch
    mihaluch
    18 ноября в 20:13
    зараза нашла кусачего.
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