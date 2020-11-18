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Три игрока сборной Сербии заразились коронавирусом перед матчем с Россией

18 ноября 2020, 13:05
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Вчера сборная Сербии провела тестирование на коронавирус перед матчем Лиги Наций против сборной России. Об этом сообщает официальный сайт футбольного союза Сербии.

Положительный результат тестов оказался у полузащитника полузащитников Сергея Милинкович-Савича и Дарко Лазовича, а также голкипера Джордже Николича. Все заболевшие изолированы, они не примут участия в игре с национальной командой России.

Напомним, что вчера защитник сборной Сербии Александар Коларов сдал положительный тест на наличие коронавируса.

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Все комментарии
санек002
санек002 ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 00:25
УЖЕ!ПОЭТОМУ И 0-5
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
18 ноября в 21:15
Пять игроков заболели у Сербов
протон1
протон1
18 ноября в 19:13
вирус везде щас полным ходом в актив входит фаза.
SHMEL
SHMEL
18 ноября в 18:39
Неприятная ситуация. Здоровья сербам и нашим не заразиться.
oFANATo
oFANATo
18 ноября в 18:36
Помнится зенит тоже играл против Лацио ослабленного коронавирусом, результат все помнят!
Санчо Панса
Санчо Панса
18 ноября в 17:45
Еще и один из лидеров сборной Сербии заразился! Я про Милинковича - Савича. Да, такую обескровленную Сербию нужно обыгрывать)
Байкал-38
Байкал-38 ответ nikoladolgov (раскрыть)
18 ноября в 17:42
Ты с именем Дзюбы ложишься, ты с именем Дзюбы встаёшь!
Юрниекс1
Юрниекс1
18 ноября в 17:41
Со страха наверное..узнали что Оздоев в основе выйдет..
Robinson
Robinson
18 ноября в 17:15
Если и после такой халявы не выиграют, ну тогда это полный абзац.
Misha78
Misha78
18 ноября в 16:57
Положительный результат тестов оказался у полузащитника полузащитников Сергея Милинкович-Савича
ПОЛУЗАЩИТНИК ПОЛУЗАЩИТНИКОВ, это что то новое
112910415
112910415
18 ноября в 16:25
Халява, сэр!
ildar_3871
ildar_3871 ответ nikoladolgov (раскрыть)
18 ноября в 15:52
Не того футболиста назвали Ананидзе...
nikoladolgov
nikoladolgov
18 ноября в 15:52
Все ясно, Дзюба всех заразил своим видеоонанизмом ....
yasukuni
yasukuni ответ makkie (раскрыть)
18 ноября в 15:40
После этого кто-то будет говорить, что Дюков НЕ занес? Вылетели почему-то лидеры, а не скамеечники. Привычное для Питера решение проблемы: играем в кабинете, на поле только фиксируем результат.

Насчет того, что бомжам будет легче, я что-то сомневаюсь. Мне вот кажется. что Милинкович к ЛЧ скоропостижно выздоровеет. Или анализ окажется неверным, чего только не бывает.
шацк
шацк
18 ноября в 15:38
Блин это так наши могут и выиграть... и дурика оставят у руля.
Raamtvall
Raamtvall
18 ноября в 15:29
Вся халява на брёвен сыпется.
Ruslan7797
Ruslan7797 ответ d_fincher (раскрыть)
18 ноября в 15:16
Пока есть Зенит и Сочи,Черчесов будет сидеть тренером,им так выгодно иметь такого тренера,это типа Зенит Семака
kts
kts
18 ноября в 15:04
Не мытьем так катаньем... Ладно не новичок 🙃
pomor45
pomor45 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
18 ноября в 14:58
Каждому дороги свои цыплята, а так получилось, что состояние заразы в командах тоже идёт им в зачёт. Кто меньше заразы разведёт, тот и в выигрыше. Тоже своего рода состязание, в котором потенциальным преимуществом является меньшее количество игроков сборной, приходящих из иностранных клубов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 ноября в 14:53
Вот вчерашняя новость про Швейцарию. "В связи со вспышкой коронавируса в сборной Украины швейцарские власти постановили отправить всю украинскую команду на карантин." Швейцарские власти распорядились за Украину...
Интересно, можем ли мы так? Разница в том, что швейцарцы могли возбухнуть на правах хозяев, мы же едем в гости. И потом, непонятно, добьётся ли Швейцария технаря или матч сыграют позже? От этого тоже многое зависит.
Но по любому, что дозволено великие сыроварам, не позволят ненавистной России.
Нам второй раз пшеков в судьи хотели поставить. Показатель авторитета нашей страны...
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ d_fincher (раскрыть)
18 ноября в 14:45
Как я могу возражать? Нечто подобное я и предполагаю. Хотя если Зе использовать как столба и постоянно его нагружать, я думаю будет не хуже Зюбы. А у меня такое ощущение от прошлого матча, что его игнорили. Но Соболев выигрывает в этом плане, может и мяч протащить и передачу отдать и энергии побольше (молодой) - в прессинг идет, ну если надо нырнуть красиво - на войне все средства хороши.
d_fincher
d_fincher ответ Федор Паршунин (раскрыть)
18 ноября в 14:36
Не скажи. Есть, есть еще резервы у Черчесова. Взять и не выпустить Соболева, например. А пусть играет великий Заболотный. Посмотрим тогда, как сборная побеждать будет))

5 матчей без побед. Зачем Черчесов там сидит, я вообще не понимаю.
Mangur
Mangur
18 ноября в 14:24
России надо собраться.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
18 ноября в 14:23
Потеря Милинковича Савича фатальна для Сербов. Ставим на победу нашей сборной, даже без ОНАНЫста (Онана- вратарь Аякса, а не Дзюба, не баньте ))
Анд-м
Анд-м
18 ноября в 14:22
Лишь бы сербам не запретили играть. Удачи братьям в сегодняшнем матче!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ pomor45 (раскрыть)
18 ноября в 14:21
Шунин, Сафонов (не потеря - Гильерме будет стоять) Семенов (потеря идет в плюс), Фернандес, Баринов, Головин, Зобнин и Дзюба - конечно можно еще хоть 10 найти, серьезные потери, наверное, Фернандес, Баринов, Головин, Зобнин, ну ладно пускай опальный кэп. По именам у Сербии как-то все страшнее выглядит.
A.S.A
A.S.A
18 ноября в 14:19
Братья - славяне решили помочь)))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
18 ноября в 14:19
Лучше бы отменили матч . Здоровее наши будут !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Gunslinger (раскрыть)
18 ноября в 14:17
Да подожди ещё ! Наших что ли не знаешь ?
particular
particular ответ Федор Паршунин (раскрыть)
18 ноября в 14:00
Старание будет усугублено оборонительной тактикой и осторожной игрой в 6-8 защитников..:))
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