Три игрока сборной Сербии заразились коронавирусом перед матчем с Россией

1605693948

18 ноября 2020, 13:05

Вчера сборная Сербии провела тестирование на коронавирус перед матчем Лиги Наций против сборной России. Об этом сообщает официальный сайт футбольного союза Сербии.

Положительный результат тестов оказался у полузащитника полузащитников и , а также голкипера . Все заболевшие изолированы, они не примут участия в игре с национальной командой России.

Напомним, что вчера защитник сборной Сербии Александар Коларов сдал положительный тест на наличие коронавируса.