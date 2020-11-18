Три игрока сборной Сербии заразились коронавирусом перед матчем с Россией

Вчера сборная Сербии провела тестирование на коронавирус перед матчем Лиги Наций против сборной России. Об этом сообщает официальный сайт футбольного союза Сербии.
Положительный результат тестов оказался у полузащитника полузащитников Сергея Милинкович-Савича и Дарко Лазовича, а также голкипера Джордже Николича. Все заболевшие изолированы, они не примут участия в игре с национальной командой России.
Напомним, что вчера защитник сборной Сербии Александар Коларов сдал положительный тест на наличие коронавируса.
ПОЛУЗАЩИТНИК ПОЛУЗАЩИТНИКОВ, это что то новое
ПОЛУЗАЩИТНИК ПОЛУЗАЩИТНИКОВ, это что то новое
Насчет того, что бомжам будет легче, я что-то сомневаюсь. Мне вот кажется. что Милинкович к ЛЧ скоропостижно выздоровеет. Или анализ окажется неверным, чего только не бывает.
Насчет того, что бомжам будет легче, я что-то сомневаюсь. Мне вот кажется. что Милинкович к ЛЧ скоропостижно выздоровеет. Или анализ окажется неверным, чего только не бывает.
Интересно, можем ли мы так? Разница в том, что швейцарцы могли возбухнуть на правах хозяев, мы же едем в гости. И потом, непонятно, добьётся ли Швейцария технаря или матч сыграют позже? От этого тоже многое зависит.
Но по любому, что дозволено великие сыроварам, не позволят ненавистной России.
Нам второй раз пшеков в судьи хотели поставить. Показатель авторитета нашей страны...
Интересно, можем ли мы так? Разница в том, что швейцарцы могли возбухнуть на правах хозяев, мы же едем в гости. И потом, непонятно, добьётся ли Швейцария технаря или матч сыграют позже? От этого тоже многое зависит.
Но по любому, что дозволено великие сыроварам, не позволят ненавистной России.
Нам второй раз пшеков в судьи хотели поставить. Показатель авторитета нашей страны...
5 матчей без побед. Зачем Черчесов там сидит, я вообще не понимаю.
5 матчей без побед. Зачем Черчесов там сидит, я вообще не понимаю.