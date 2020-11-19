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Саутгейт: «Этот состав сборной Англии выйдет на пик в течение 3-5 лет»

вчера, 07:34
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия4 : 0Логотип футбольный клуб ИсландияИсландияМатч завершен

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после победы над Исландией (4:0) в матче Лиги Наций в эфире Sky Sports высказался о молодом составе своей команды.

Думаю, в последние несколько дней они продемонстрировали свой выдающийся талант. Это был очень непростой матч. Все игроки слышали разговоры о том, что он не имеет смысла, однако они вышли играть и использовать свои шансы.

Состав, который выходил на поле в последние три месяца, достигнет пика в следующие 3-5 лет, игроки получат намного больше опыта в матчах за клубы и сборную. Мы инвестируем это время в них. Но в нашей команде есть и более зрелые и очень хорошие профессионалы.

Мы всё еще работаем над сбалансированием состава для нашей системы. Команда показывает очень, очень хорошую игру в атаке. Если наша головная боль заключается в наличии [большого числа] хороших игроков, то это приятная боль.

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sv_1969
sv_1969
вчера в 08:21
Хороший состав
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:13
Англичане постоянно в перспективных ходят и не более.
shlomo
shlomo
вчера в 07:39
Ну эти то хоть выйдут на пик, а вот наши....:((((
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