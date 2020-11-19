Саутгейт: «Этот состав сборной Англии выйдет на пик в течение 3-5 лет»

Главный тренер сборной Англии после победы над Исландией (4:0) в матче Лиги Наций в эфире Sky Sports высказался о молодом составе своей команды.

Думаю, в последние несколько дней они продемонстрировали свой выдающийся талант. Это был очень непростой матч. Все игроки слышали разговоры о том, что он не имеет смысла, однако они вышли играть и использовать свои шансы.

Состав, который выходил на поле в последние три месяца, достигнет пика в следующие 3-5 лет, игроки получат намного больше опыта в матчах за клубы и сборную. Мы инвестируем это время в них. Но в нашей команде есть и более зрелые и очень хорошие профессионалы.

Мы всё еще работаем над сбалансированием состава для нашей системы. Команда показывает очень, очень хорошую игру в атаке. Если наша головная боль заключается в наличии [большого числа] хороших игроков, то это приятная боль.