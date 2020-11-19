Манчини: «Мы должны давать шанс молодым игрокам»

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вчера, 07:07

Главный тренер сборной Италии прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной (2:0) в матче Лиги Наций, а также выход своей команды в «Финал четырёх».

Отметим, что специалист наблюдал за игрой из дома в связи с заражением коронавирусом. В его отсутствие командой руководил Альбериго Эвани.