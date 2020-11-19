Манчини: «Мы должны давать шанс молодым игрокам»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной (2:0) в матче Лиги Наций, а также выход своей команды в «Финал четырёх».
Отметим, что специалист наблюдал за игрой из дома в связи с заражением коронавирусом. В его отсутствие командой руководил Альбериго Эвани.
Я хорошо себя чувствую. Что касается «Финала четырёх», это будет замечательный турнир, который пройдёт после чемпионата Европы. Так что это наш второй выход на большой турнир, и мы очень рады этому.
Хочу поблагодарить всех ребят, которые поспособствовали достижению этого результата за последние два года, тех, кто играл сегодня, и тех, кто остался дома.
Я считаю, что в Италии есть очень талантливые молодые футболисты. Мы должны давать им возможность играть. Вначале могут возникнуть трудности, но если у них есть талант, он проявится в течение 6-7 месяцев.
Молодёжные сборные Италии имеют основополагающее значение для нас и помогают подготовить игроков к дальнейшему росту.