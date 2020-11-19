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Тренер сборной Сербии: «Возможно, Россия чувствовала себя самоуверенно»

вчера, 03:01
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Наставник сборной Сербии Любиша Тумбакович прокомментировал разгромную победу над Россией (5:0) в матче Лиги Наций.

— К каждому матчу мы были готовы по-разному. Все ожидали, что мы выиграем Венгрию, но, к сожалению, нам это не удалось. Квалификация на чемпионат Европы была для нас приоритетом, но матчи против Норвегии и Турции мы провели очень хорошо. Перед матчами с Венгрией и Шотландией мы произвели ротацию.

Сегодня мы показали хорошую игру. Все игроки большие молодцы, потому что они были решительны. Митрович сказал, что решает удача, но я не совсем согласен с этим: сегодня у нас получалось всё, но и игроки были решительны.

— Что произошло со Сборной России? Удивила замена вратаря, хотя 37-летний Юрий Жирков сыграл полный матч?

— Я не могу точно ответить, потому что не знаю причин — точный ответ даст только тренер сборной России. Возможно, противник не очень серьёзно отнёсся к нам и чувствовал себя довольно самоуверенно. Игрокам российской команды не хватало энергии. Сегодняшний матч похож на матч Сербии и Шотландии.

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Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 03:38
Спасибо братушки..Были сомнения теперь их нет. Наконец-то белое показали белым. Черное-черным. Жёстко, но справедливо. Только так. Иначе, эта розовая хрень продолжалась бы вечно....
STVA 1
STVA 1
вчера в 03:22
Усатый удивил
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