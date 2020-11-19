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А. Митрович: «Возможно, игра нашей команды стала сюрпризом для России»

вчера, 02:47
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Нападающий «Фулхэма» и сборной Сербии Александр Митрович прокомментировал победу над Россией (5:0) в матче Лиги Наций.

Не могу сказать, что перед этой игрой мы были расслаблены. Мы хорошо сыграли как тактически, так и физически. Возможно, это стало сюрпризом для соперника, хотя шансы были у обеих команд.

В матче с Шотландией [за выход на Евро-2020] нам ничего не удавалось, такие моменты бывают. Но мы отдавали всё для победы.

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galem72
galem72
вчера в 10:56
"...возможно, игра нашей команды стала сюрпризом для России..."

Возможно, черчесовская сборка — слабая команда?
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 06:37
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 04:22
    Очередной позор нашей сборной.
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