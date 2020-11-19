А. Митрович: «Возможно, игра нашей команды стала сюрпризом для России»

Нападающий «Фулхэма» и сборной Сербии прокомментировал победу над Россией (5:0) в матче Лиги Наций.

Не могу сказать, что перед этой игрой мы были расслаблены. Мы хорошо сыграли как тактически, так и физически. Возможно, это стало сюрпризом для соперника, хотя шансы были у обеих команд.

В матче с Шотландией [за выход на Евро-2020] нам ничего не удавалось, такие моменты бывают. Но мы отдавали всё для победы.