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Тер Штеген: «Месси должен быть превыше всего. Надеюсь, он останется»

вчера, 04:23

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в интервью клубной пресс-службе выразил надежду на то, что капитан команды Лионель Месси продолжит выступать за «сине-гранатовых», несмотря на конфликт с руководством клуба.

Иметь в команде Месси — это всегда преимущество, потому что он может забивать голы из ниоткуда. Вот что делает его таким особенным.

Я надеюсь, что он продолжит здесь [свою карьеру] и сможет быть счастливым. Нужно дать ему возможность быть превыше всего, ведь Месси является невероятно важной составляющей нашей игры.

Вчера Месси заявил журналистам, что «устал быть причиной всех проблем в „Барселоне“».

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Все комментарии
Homelander
Homelander
вчера в 21:01
Великий из Каталонцев! Великий из Аргентинцев! Амурцы тоже фананты Месси. Знаю точно!
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 16:07
Месська больше чем клуб! Ахаха)
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 06:51
он уже даже в качестве пугала не вариант)))))))))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 05:24
Развалит Месси Барселону .
амурец
амурец
вчера в 05:20
пусть конечно остаётся, 2:8 всегда интересно
STVA 1
STVA 1
вчера в 05:11
Время покажет
Иоанн Рюрикович Грозный
Иоанн Рюрикович Грозный
вчера в 05:07
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 05:01
    Последим за дальнейшими событиями. А пока загадывать сложно.
    Mangur
    Mangur
    вчера в 04:33
    Месси не панацея. Нужны молодые
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