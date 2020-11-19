Тер Штеген: «Месси должен быть превыше всего. Надеюсь, он останется»

Вратарь «Барселоны» в интервью клубной пресс-службе выразил надежду на то, что капитан команды продолжит выступать за «сине-гранатовых», несмотря на конфликт с руководством клуба.

Иметь в команде Месси — это всегда преимущество, потому что он может забивать голы из ниоткуда. Вот что делает его таким особенным.

Я надеюсь, что он продолжит здесь [свою карьеру] и сможет быть счастливым. Нужно дать ему возможность быть превыше всего, ведь Месси является невероятно важной составляющей нашей игры.