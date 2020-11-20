Ривалдо: «„Барселоне“ нужен хотя бы один игрок в атаку»

Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо порассуждал о трансферных проблемах каталонского клуба.

Ситуация стала сложнее после снижения потолка зарплат для всех клубов. Теперь руководству нужно серьезнее обдумывать решения на трансферном рынке, внимательно изучать зарплатные требования каждого футболиста.

Это сузит круг игроков, которые согласятся на переход в клуб в январе. Но «Барселоне» действительно нужен хотя бы один игрок в атаку, способный помочь команде.

Им нужно внимательнее изучить рынок в поисках дешевого, но умелого футболиста или кого-то, кто пойдет на снижение зарплаты ради перехода в столь большой клуб.