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Ривалдо: «„Барселоне“ нужен хотя бы один игрок в атаку»

вчера, 10:04

Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо порассуждал о трансферных проблемах каталонского клуба.

Ситуация стала сложнее после снижения потолка зарплат для всех клубов. Теперь руководству нужно серьезнее обдумывать решения на трансферном рынке, внимательно изучать зарплатные требования каждого футболиста.

Это сузит круг игроков, которые согласятся на переход в клуб в январе. Но «Барселоне» действительно нужен хотя бы один игрок в атаку, способный помочь команде.

Им нужно внимательнее изучить рынок в поисках дешевого, но умелого футболиста или кого-то, кто пойдет на снижение зарплаты ради перехода в столь большой клуб.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:03
А как же "инопланетянин"?
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 18:21
Бас Доста!
Homelander
Homelander
вчера в 14:45
Хромой лошади новые подковы))), Начать надо с головы тобиш с президента!
Шишанутый
Шишанутый ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 14:33
В помощи судей.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 14:31
Согласен от гнома толку мало нужно усиленее атаки а гнома усадить на скамейку пенки и без него есть кому забевать.
амурец
амурец
вчера в 14:25
в Барселоне есть Фати, Барселоне нужен капитан и лидер, ну и тренер
Стеллс
Стеллс
вчера в 13:40, ред.
Ривалдо говорит всегда ни о чём.Просто посчитай нападающих и защитников:Гризманн,Брейтуэйт,Месси,Дембеле,Тринкау,Фати и примкнувший к ним Коутиньо против трёх ,с Араухо молодым,ц.защитников.И кто нужен?А нападающий будет,с Депаем похоже уже решили всё,только кого он усадит на лавку?
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 12:21
Надо от гнома избавляться.
KamazOMvMOZG
KamazOMvMOZG
вчера в 12:19
По зарплатам футболисты просто обнаглели!
Барсе нужно 2 центральных заща и 2 полузаща нормальных и все... зачем нападающих покупать когда у тебя вспорото брюхо от середины до ворот!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:26
Суарес улыбнулся прочитав такую новость
Cat01
Cat01
вчера в 10:31
Лучше два или три!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:27
На толкового нападающего денег нет.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:26
Фати вернется нескоро. Кто то должен придти на замену.
STVA 1
STVA 1 ответ beefs (раскрыть)
вчера в 10:21
Ещё как плачут))
Я на стреме
Я на стреме ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 10:14
да вроде регулярно пенальти бьёт
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:10
Месси нуждается в помощи.
beefs
beefs
вчера в 10:05
богатые тоже плачут....
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