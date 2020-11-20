Ракитич: «Месси — номер один в футболе»

Полузащитник «Севильи» поделился мнением о своём бывшем партнёре по «Барселоне» .

В нём сто процентов футбола. Не важно, кем вы являетесь, вам просто нужно смотреть за игрой этого парня и получать удовольствие. Он на другом уровне. При всём уважении к другим великим игрокам, есть только один номер один — и это Лео.

Сыграть 311 матче вместе с ним — это мечта. Я просто хочу сказать: «Спасибо тебе за всё, Лео. Ты никогда не узнаешь, как много для меня значило играть рядом с тобой».