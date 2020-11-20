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Ракитич: «Месси — номер один в футболе»

сегодня, 03:54

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич поделился мнением о своём бывшем партнёре по «Барселоне» Лионеле Месси.

В нём сто процентов футбола. Не важно, кем вы являетесь, вам просто нужно смотреть за игрой этого парня и получать удовольствие. Он на другом уровне. При всём уважении к другим великим игрокам, есть только один номер один — и это Лео.

Сыграть 311 матче вместе с ним — это мечта. Я просто хочу сказать: «Спасибо тебе за всё, Лео. Ты никогда не узнаешь, как много для меня значило играть рядом с тобой».

Недавно Месси заявил журналистам, что «устал быть причиной всех проблем в „Барселоне“».

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Все комментарии
Homelander
Homelander
сегодня в 08:42
Ну хоть тут нет повода у стандартного глора написать что Ракитич выполняет пункт по контракту с Севильей.))))
ДСА
ДСА
сегодня в 08:07
Уже стареющий №1.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 05:15
Ему нет равных.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:06
Сколько людей столько и мнений
ermak6848
ermak6848
сегодня в 05:05
Это частное мнение частного лица, которое может не совпадать с мнением других болельщиков футбола...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:53
Скоро его время уйдёт.
Mangur
Mangur
сегодня в 04:14
Безусловно. Месси на данный момент лучший
Gahi
Gahi
сегодня в 04:13
У каждого свое мнение.
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