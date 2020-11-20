Джеймс: «Горжусь тем, что играю за Уэльс, как и за „Манчестер Юнайтед“»

Вингер «Манчестер Юнайтед» заявил, что полон решимости бороться за свое место в клубе после того, как сыграл ключевую роль в матчах за Уэльс во время международного перерыва.

«Ман Юнайтед» — мой клуб, и мне там очень нравится. Играю я или нет, я горжусь собой. Но горжусь и тем, что играю за Уэльс, как и за «Манчестер Юнайтед».

Были времена, когда я много играл в прошлом сезоне. Возможно, в этом сезоне мне это не удается. Но я остаюсь в клубе. Никогда не буду думать иначе об этом.