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Джеймс: «Горжусь тем, что играю за Уэльс, как и за „Манчестер Юнайтед“»

вчера, 09:13

Вингер «Манчестер Юнайтед» Даниэл Джеймс заявил, что полон решимости бороться за свое место в клубе после того, как сыграл ключевую роль в матчах за Уэльс во время международного перерыва.

«Ман Юнайтед» — мой клуб, и мне там очень нравится. Играю я или нет, я горжусь собой. Но горжусь и тем, что играю за Уэльс, как и за «Манчестер Юнайтед».

Были времена, когда я много играл в прошлом сезоне. Возможно, в этом сезоне мне это не удается. Но я остаюсь в клубе. Никогда не буду думать иначе об этом.

Не так давно интерес к подписанию Джеймса проявлял «Лидс».

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Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 12:50
Для ротации в кубках пойдет, уровень АПЛ пока не тянет
Медив
Медив
вчера в 11:33
Уэльс, гольф, Манчестер Юнайтед!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 10:44
В идеальной полузащите МЮ всегда должен быть хоть один валлиец, а ещё ирландец, рыжий и еврей - но такое сочетание видимо уже не повторится никогда.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:27
В сборной он лидер, не то что в клубе.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:18
И неплохо получается!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:16
Есть повод для гордости...
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