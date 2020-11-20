Альбертини: «У „Наполи“ будет небольшое преимущество над „Миланом“»

Бывший футболист сборной Италии поделился ожиданиями от матча «Наполи» — «Милан» в рамках Серии А. Игра пройдет 22 ноября, начало — в 22:45 мск.

Я не уверен, что в этот уик-энд есть фавориты, но, возможно, у «Наполи» есть небольшое преимущество, потому что они играют дома.

Это будет игра за веру в себя, потому что тот, кто победит, закрепит свой прогресс и еще быстрее пойдет к Скудетто.