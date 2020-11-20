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Альбертини: «У „Наполи“ будет небольшое преимущество над „Миланом“»

вчера, 09:27
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)-:-Логотип футбольный клуб МиланМиланЗавтра в 22:45 Не начался

Бывший футболист сборной Италии Деметрио Альбертини поделился ожиданиями от матча «Наполи» — «Милан» в рамках Серии А. Игра пройдет 22 ноября, начало — в 22:45 мск.

Я не уверен, что в этот уик-энд есть фавориты, но, возможно, у «Наполи» есть небольшое преимущество, потому что они играют дома.

Это будет игра за веру в себя, потому что тот, кто победит, закрепит свой прогресс и еще быстрее пойдет к Скудетто.

Тем временем форвард «Милана» Леау получил травму.

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Ozabot
Ozabot
вчера в 14:11
Обе команды переживают небольшой спад после хорошего подъема. А так, у обеих просто ужасная оборона, поэтому это будет битва Оспины против Доннаруммы.
У «Наполи» лучше лавка нападающих. У «Милана» сильнее центр, плюс магия Златана.
ДСА
ДСА
вчера в 10:28
Матч намечается очень интересный.
beefs
beefs
вчера в 09:50
мяч круглый, поле ровное, посмотрим кому оно улыбнется...
SSC Napoli
SSC Napoli ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 09:39
У Наполи те же шансы!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:36
У милана все шансы победить
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