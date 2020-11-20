Руни: «За последние годы я ясно дал понять, что моя цель — стать тренером»

Футболист «Дерби Каунти» , недавно получивший возможность поработать главным тренером клуба, рассказал, что хочет продолжать работать на тренерском поприще.

Я не был бы амбициозным человеком, если бы сказал, что не хочу эту работу. Мы все приходим сюда, чтобы играть в футбол, но затем ты должен принять решение, кем ты хочешь быть дальше.

За последние несколько лет я совершенно ясно дал понять, что моя цель — стать тренером. Особенно когда вижу такие примеры, как Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард и Скотт Паркер. Все они получили хорошие позиции и прекрасно справляются.