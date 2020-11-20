ГлавнаяНовости

Руни: «За последние годы я ясно дал понять, что моя цель — стать тренером»

вчера, 13:10

Футболист «Дерби Каунти» Уэйн Руни, недавно получивший возможность поработать главным тренером клуба, рассказал, что хочет продолжать работать на тренерском поприще.

Я не был бы амбициозным человеком, если бы сказал, что не хочу эту работу. Мы все приходим сюда, чтобы играть в футбол, но затем ты должен принять решение, кем ты хочешь быть дальше.

За последние несколько лет я совершенно ясно дал понять, что моя цель — стать тренером. Особенно когда вижу такие примеры, как Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард и Скотт Паркер. Все они получили хорошие позиции и прекрасно справляются.

Все новости
Пирло: «Мората вновь обрел уверенность и целостность в своей игре»
Сегодня, 08:52 Комментарии1
Флик: «У „Вердера“ было две недели, чтобы подготовиться к матчу с нами»
Сегодня, 07:30 Комментарии3
Кохфельдт: «Может, мы покинем Мюнхен с историческим результатом за спиной»
Сегодня, 07:04 Комментарии5
Гвардиола: «Слова Моуриньо о Стерлинге? Может быть, Жозе — врач»
Сегодня, 06:14 Комментарии6
Бьелса: «Тактически „Арсенал“ показывает то, чего я не видел нигде»
Сегодня, 04:29 Комментарии6
Тухель: «Во втором тайме ПСЖ совсем бросил играть. Это не нормально»
Сегодня, 03:44 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:42
Удачи Шреку в будущем
Брулин
Брулин
вчера в 14:21
Тренера с погремухой "Шрэк" я чёто не припомню, так что вперёд Уэйн😁
drug01
drug01
вчера в 14:10
Желаем удачи и успехов!
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:59
Надеюсь из него получится хороший коуч)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:48
Рунька будет хорошим тренером!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:39
Многие игроки хотят поработать тренерами.
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:13
Цель оправдывает средства.
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 13:12
Хорошо, становись тренером.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100