Винисиус: «В „Реале“ ни у кого нет никаких мечтаний, есть только цели»

Нападающий мадридского «Реала» заявил, что его цель в клубе — выиграть все главные трофеи.

В «Реале» ни у кого нет никаких мечтаний, есть только цели. Наша цель — выиграть всё. Я хочу выиграть все великие титулы.

Дриблинг в моей крови, это был мой стиль с тех пор, как я был маленьким ребенком.

Мне всегда нравилось играть в футбол на скорости и искать передачи для своих товарищей по команде. Когда я приехал в Мадрид, я знал, что мой врожденный стиль футбола должен будет добавить кое-что к стилю «Реала».