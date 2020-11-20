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Винисиус: «В „Реале“ ни у кого нет никаких мечтаний, есть только цели»

вчера, 12:22

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор заявил, что его цель в клубе — выиграть все главные трофеи.

В «Реале» ни у кого нет никаких мечтаний, есть только цели. Наша цель — выиграть всё. Я хочу выиграть все великие титулы.

Дриблинг в моей крови, это был мой стиль с тех пор, как я был маленьким ребенком.

Мне всегда нравилось играть в футбол на скорости и искать передачи для своих товарищей по команде. Когда я приехал в Мадрид, я знал, что мой врожденный стиль футбола должен будет добавить кое-что к стилю «Реала».

Недавно сообщалось, что Винисиус может стать частью сделки по переходу Мбаппе в «Реал».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:02
Мечтают о переходе в Реал обычно. А после перехода уже время мечтаний заканчивается, и начинается время выполнения работы. Стиль и цель Реала- это победа. Не нужно стараться пижонить. Главное- это победа. История не смотрит, красиво ты побеждал или нет. История смотрит, завоёвывал ли ты трофеи! Вот Зидан, к примеру, выиграл 3 Лиги Чемпионов УЕФА подряд. Кто смотрит на то, красиво ли их выиграл или нет? Или же говорят о том, что он сделал то, что никому не удавалось до него?! Больших успехов и побед мадридскому Реалу- лучшему клубу в истории футбола!!!
eleven LC
eleven LC
вчера в 14:15
Вини лучше бы удары по воротам тренеровал чем болтать,дриблинг то у него впорядке,в вот бить он не умеет в принципе
DEIVID
DEIVID
вчера в 13:14
У Бензема цель не пасовать на Винисиуса.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:46
Уж и помечтать нельзя!
ДСА
ДСА
вчера в 12:37
Шансы что-то выиграть у него есть.
beefs
beefs
вчера в 12:26
хорошее желание, осталось его выполнить...
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