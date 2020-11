«Бавария» изготовила для теннисиста Медведева именную футболку команды

«Бавария» приготовила подарок для российского теннисиста Даниила Медведева, одержавшего победу на Итоговом турнире АТР.

«Поздравляем с победой на Итоговом турнире ATP, Даниил Медведев. У нас есть кое-что для тебя здесь в Мюнхене», — говорится в сообщении «Баварии» в клубном твиттере.

В качестве подарка «Бавария» изготовила для Медведева футболку команды с его фамилией и первым номером на спине. Медведев является болельщиком «Баварии». В августе он поздравил клуб с победой в Лиге чемпионов.

Congrats on your #NittoATPFinals win, @DaniilMedwed! 👏



We have a little something waiting for you here in Munich! 🔴⚪ #MiaSanMia @atptour pic.twitter.com/XeELeSkjMy