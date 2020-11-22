Крыховяк стал веганом

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сегодня, 16:09

Полузащитник «Локомотива» решил стать веганом.

Веганы отказываются от потребления всех видов мяса, яиц, мёда, а также других веществ и добавок, произведённых с использованием животных.

Отметим, что среди известных футболистов веганами являются игрок «Барселоны» Самюэль Умтити и защитник «Арсенала» Эктор Бельерин.