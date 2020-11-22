Крыховяк стал веганом

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк решил стать веганом.
Веганы отказываются от потребления всех видов мяса, яиц, мёда, а также других веществ и добавок, произведённых с использованием животных.
Отметим, что среди известных футболистов веганами являются игрок «Барселоны» Самюэль Умтити и защитник «Арсенала» Эктор Бельерин.
но не очень
но не очень
)))))))))))))))
)))))))))))))))
А если серьёзно, то это какая-то глупость. Организму жизненно необходимы элементы и вещества, содержащиеся в мясе, рыбе, яйцах и прочих продуктах, с использованием животных. Так заложила природа.
А эти европейцы против природы прут, то с толерантностью, то с отказом от еды. Если за ум не возьмутся, то вырождение человечества именно со Старого Света и начнётся.
А если серьёзно, то это какая-то глупость. Организму жизненно необходимы элементы и вещества, содержащиеся в мясе, рыбе, яйцах и прочих продуктах, с использованием животных. Так заложила природа.
А эти европейцы против природы прут, то с толерантностью, то с отказом от еды. Если за ум не возьмутся, то вырождение человечества именно со Старого Света и начнётся.