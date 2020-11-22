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Крыховяк стал веганом

сегодня, 16:09

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк решил стать веганом.

Веганы отказываются от потребления всех видов мяса, яиц, мёда, а также других веществ и добавок, произведённых с использованием животных.

Отметим, что среди известных футболистов веганами являются игрок «Барселоны» Самюэль Умтити и защитник «Арсенала» Эктор Бельерин.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:06
идея хорошая
но не очень
dimagas2
dimagas2 ответ Qatar Airways (раскрыть)
сегодня в 17:44
При чем тут европейцы?Что в Китае или Бразилии нт таких личностей что жрут тока траву?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Garrincha58 (раскрыть)
сегодня в 17:41
Мануэль Франсиско дус Сантус, где запятые ? Хотя без них читать быстрее, но всё же...
dzvinka
dzvinka ответ Qatar Airways (раскрыть)
сегодня в 17:38
ниче, Китай с Японией подхватят знамя человечества
David Young
David Young ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 17:30
.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 17:17
Так скоро ноги протянет. Мясо необходимо организму человека.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 17:01
Шюрле был вегетарианцем, если строго подходить, то есть мясо ел, но очень-очень редко, но ему хватило, чтобы с футболом завязать. А веган- это ультимативная форма вегетарианца с большими ограничениями, то есть еще быстрее зачахнет.
VAN ARM
VAN ARM ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 16:56
думаешь не меняет?
)))))))))))))))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 16:52
Зачем это они так делают, интересно?! Организм человека нуждается в этих продуктах. Люди с ума сходят. Не знают, что им ещё придумать. Сегодня от этих продуктов откажутся, завтра женщины, послезавтра может объявить, что ему мужики нравятся. Ах уж этот западный народ! В мясе ведь железо, без которого развивается анемия. То есть из мясо легче всего получить железо, если я не путаю. Какими будут дети, если родители такие вещи показывают, пример подают такой?
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 16:44
Станет дендрофилом, это нормально для веганов. Или как Дзюба будет одноруким бандитом.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Garrincha58 (раскрыть)
сегодня в 16:44
Семак, да)
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 16:43
Срочно продавать. Это уже не спортсмен.
Faustello
Faustello
сегодня в 16:43
Вступил в ряды сельдерейха!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:42
Головная боль для повара.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:40, ред.
вот только зачем?)))) потом от баб откажется)))
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 16:36
опять наверное жёнушка заставила ведь она у него вроде модель жёны боятся пожирнеть и заставляют мужей тоже не жрать мясо а эти боятся что их бросят жёны и тоже не жрут мясо и сами не понимают что становятся не мужиками а подкаблучниками одного такого мы все знаем он в Питере в Зените
LOpp
LOpp
сегодня в 16:35
Шурлле тоже стал веганом и в 29 лет завершил карьеру
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:33
И откуда теперь брать силы?!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:32
Пропал парень))
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:26
Теперь понятно почему стал хуже играть! Ребята накормите его мясом и игра наладится!!!
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 16:26
В России и так в мясе нет мяса, а в молоке молока - можно сказать, мы все веганы.
А если серьёзно, то это какая-то глупость. Организму жизненно необходимы элементы и вещества, содержащиеся в мясе, рыбе, яйцах и прочих продуктах, с использованием животных. Так заложила природа.
А эти европейцы против природы прут, то с толерантностью, то с отказом от еды. Если за ум не возьмутся, то вырождение человечества именно со Старого Света и начнётся.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 16:23
Дзюба стал успешным блогером, Крыховяк стал веганом. У каждого свои пристрастия
Legend 6
Legend 6
сегодня в 16:16
Кто-то стал веганом, кто-то 74ром...
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 16:16
Скорее, будет бегать как Беллерин, то есть ходить пешком.
Parma1972
Parma1972
сегодня в 16:15
Веганы не стареют. Они вянут.
shlomo
shlomo
сегодня в 16:13
Ну все теперь будет играть за троих...:))))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 16:11
Ещё один потерян для футбола.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 16:09
Ну это его личное дело.
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