Худшая игра сборной со времен 7:1 в Португалии. Сербы забили пять, Россия – ни разу

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сегодня, 01:01

«Соккер.ру» огорчен, подобных разгромов не было шестнадцать лет.

Части игроков не хватило класса

- сыграли плохо все полевые. Но есть разница между большой неудачей мастера и неготовностью середняка. У Заболотного был шикарный момент на первой минуте матча, за первый тайм у форварда 5 ударов (всего собрал 7 выстрелов). Но это не Дзюба, чтобы пользоваться ошибками не элитных соперников в матчах сборной. Впрочем, тут уже вопрос к Черчесову. У Соболева в РПЛ 5 голов после 7 ударов в створ, у Заболотного – 3 после 16. Но играл тот, кто не потянул уровень;

- Караваев в обороне очень и очень неубедительный. Для клуба это проблема в Лиге чемпионов. Для сборной – в матчах, где соперника представляют такие толковые мастера навесов с места, как Младенович. Защитник скромной «Лехии» из Гданьска за первый тайм отдал две голевые передачи, а позже забил. Не только Караваев виноват, но Владислав в защите — игрок-призрак, и это далеко не первый подобный поединок;

- Оздоев в клубе пользуется тем, что за спиной Ракицкий и Ловрен, опорную зону чистит Барриос, а впереди можно катнуть на Малкома, Дриусси, Дзюбу и Азмуна. В сборной Магомед должен был закрыть дальние удары Сербии и стать диспетчером за счет умных передач. Обе задачи не выполнил. Когда нет опорника и глубинного плеймейкера – нет результата;

- Ерохина любят аналитики многих клубов РПЛ , поскольку Александр – нетипичный игрок. Таких количественно мало, без мяча хитрый, как были другие мастера игры с места – Зырянов или Широков. Но хавбек сегодня не повел за собой. И не ведет клуб, иначе не платили большие деньги за сеньора Вендела. Ерохин хорош, когда все получается у команды, а если нет – смотрите игры Лиг чемпионов или Наций;

- у братьев Миранчуков проблема не в классе, а в том, как они смотрятся именно в сборной. Черчесов их, как и Чалова, не вмонтировал в игру. У Антона были яркие отрезки, но не с братом в основе. Тренер доверился близнецам, и что получил? Ничего. Впрочем, оцените также уровень готовности тех, кто вышел на замену. Мостовой точно не способен забить Сербии пять голов. Никто не был готов к подвигу из тех, кто вышел на поле.

Сербия отработала пешком, вразвалочку

- это не критика победителя – они молодцы, а констатация медицинского факта. И подобное положение дел пугает. Сербия ничем не отличалась от той, что выступала против Венгрии и Турции. Никакого качественного преображения соперника, который шел на последнем месте в группе до матча, не было. Более того, у сербов не вышел на поле целый ряд именитых и важных игроков – и травмы, и коронавирус помешали;

- команда Тумбаковича частенько ходила пешком, ведь им разрешил соперник. Вы все видели, в фазе обороны Сербия банально отдавала мяч России, располагались низко, зон хватало, времени – тоже. У России было больше ударов, счет 12:20 в пользу гостей! Но проблема не только в том, что соперник позволял создавать моменты, которые Заболотный и компания не реализовали. Проблема еще и в темпе атак сербов;

- 4 гола оппонент забил после 5 первых ударов в створ ворот Гильерме. Был рикошет, был удачный дальний удар Йовича, классная игра форварда «Реала» головой. И это еще не было Тадича и Милинковича-Савича – мастеров открываний на линии офсайда и мощных ударов соответственно. Пешие сербы получили царское преимущество до перерыва, второй тайм можно было не смотреть;

- в остальных семи матчах дивизиона В в первых таймах увидели всего 3 гола, в одной игре Сербии и России – на один больше. Даже с учетом, что используем для оценок цифры и факты, остается непонимание: как подобное произошло? Сербы не удивили тактикой – «3-5-2», не удивили настроем или скоростями – отдали мяч после второго гола. Но без темпа и зверской отдачи получили счет 4:0, после чего проиграть не могли. У великих камбэков разная природа, но в основе вера в себя. А гости в Белграде проиграли до выхода на поле.

Состав и замены Черчесова – космос

- убрать Гильерме в перерыве – показать отношение к вратарям как таковым. Стоит ли удивляться, что здоровый Акинфеев, вечный игрок основы клуба, завершил со сборной и не хочет начинать разговор о возвращении? Шунин готовится к дерби в Москве, но Антона не вызвали в Белград. Молодого Сафонова не наиграли вовремя, а Гильерме добили и унизили заменой;

- после матча с Турцией только ленивый не отметил, что Оздоев сыграл в Стамбуле намного хуже, чем Фомин против Молдовы. Только фанаты хоккея, которые не различают футболистов, не в курсе, что в центре поля нужен человек в последним пасом и дальним ударом. Такой был – Обляков, но его тренер упрямо не замечал месяцами, не наиграл. Поставил на уставших Оздоева и Кузяева, и оба банально не успевали за действиями сербов на линии штрафной;

- горько от того, что все понятно и очевидно. Тут нет никакой аномалии – Россия одержала две победы в группе и расслабилась. Сначала недобрали побед, были ничьи, а потом дважды проиграли. В первом случае переключились на арбитра, который ошибался, но забыли проанализировать свои ляпы в Стамбуле. Во втором матче Сербия, которая не сильно бежала – тоже устали, было два овертайма с Норвегией и Шотландией, а потом моральный удар в серии пенальти, сокрушила команду Черчесова;

- это поражение имени класса – даже обескровленный состав Сербии состоит из футболистов западных клубов, у них есть опыт. И это поражение имени тренерских решений – морально, физически, тактически, стратегически и как угодно Черчесов проиграл сборной Сербии. Фактор невезения можно упоминать, когда разница в один мяч, а когда счет 4:0 после первого тайма – у матросов нет вопросов. Прискорбный результат и вялая игра. Определенно без Дзюбы, Головина, джокера Черышева, что забивал пачками, Баринова и Зобнина, Шунина и Фернандеса получается сборная, что не заслужила выход в дивизион А Лиги Наций.

Медленно и вязко сыграли. Развязка по делу. И турки, и венгры, и сербы использовали турнир, чтобы прибавить в итоге – тут два участника Евро-2020, а балканцы остановились в шаге от финальной части. Крепенькие середняки, но не Испания с Францией точно. Россия здорово начала в Лиге Наций, а после финала остается развести руками. Если Черчесов хотел сделать из команды России сборную Германии, то у него получилось, но выбрал не лучший момент для копирования – с подобной разницей не влетали полтора десятилетия.

Можно составить список из дежурных отговорок, но вывод простой и справедливый: так под гербом родной страны играть нельзя. Ни при каких обстоятельствах.