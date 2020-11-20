Врач и массажист «Крыльев» оказали пассажиру самолёта первую медпомощь

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вчера, 14:00

Врач «Крыльев Советов» Игорь Баишев и массажист Илья Судаков оказали пассажиру самолёта первую медицинскую помощь.

«Во время перелёта „Крыльев“ в Хабаровск на борту самолёта одному из пассажиров стало плохо. Врач „Крыльев Советов“ Игорь Баишев и массажист Илья Судаков оказали ему медицинскую помощь. В результате полёт был продолжен – пассажиру стало лучше, и самолёт благополучно приземлился в Хабаровске», — сообщает пресс-служба «Крыльев» в клубном твиттере.

Во время перелета «Крыльев» в Хабаровск на борту самолета одному из пассажиров стало плохо. Врач @fckssamara Игорь Баишев и массажист Илья Судаков оказали ему мед.помощь. В результате полёт был продолжен — пассажиру стало лучше, и самолет благополучно приземлился в Хабаровске. pic.twitter.com/8j8l8AXNbD — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) November 20, 2020