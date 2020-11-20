Врач и массажист «Крыльев» оказали пассажиру самолёта первую медпомощь

Врач «Крыльев Советов» Игорь Баишев и массажист Илья Судаков оказали пассажиру самолёта первую медицинскую помощь.
«Во время перелёта „Крыльев“ в Хабаровск на борту самолёта одному из пассажиров стало плохо. Врач „Крыльев Советов“ Игорь Баишев и массажист Илья Судаков оказали ему медицинскую помощь. В результате полёт был продолжен – пассажиру стало лучше, и самолёт благополучно приземлился в Хабаровске», — сообщает пресс-служба «Крыльев» в клубном твиттере.
Во время перелета «Крыльев» в Хабаровск на борту самолета одному из пассажиров стало плохо. Врач @fckssamara Игорь Баишев и массажист Илья Судаков оказали ему мед.помощь. В результате полёт был продолжен — пассажиру стало лучше, и самолет благополучно приземлился в Хабаровске. pic.twitter.com/8j8l8AXNbD— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) November 20, 2020
«Крылья Советов» после 22 туров ФНЛ занимают четвертую строчку в таблице первенства.
В октябре 2018 медицинская бригада футбольного клуба «Динамо» очень кстати оказалась на борту самолета, совершавшего рейс Грозный - Москва. Их экстренная помощь понадобилась одной из пассажирок. Врачи вместе с командой возвращались с матча с «Ахматом» (0:0), а во время полета одна из женщин в салоне потеряла сознание. Александр Ярдошвили, Александр Родионов и Михаил Малышев оказали пассажирке первую помощь. Сразу же после приземления женщину увезли на скорой помощи.
В марте 2019 года доктор академии «Динамо» Павел Ковалев спас жизнь человеку, которому стало плохо во время полета, сообщает «Советский спорт», чрезвычайная ситуация случилась на борту самолета во время перелета из Краснодара в Москву.
«В самолете мужчина потерял сознание, срочно нужен был врач. По громкой связи объявили о необходимости медпомощи. Павел Ковалев, летевший с командой 2003 г.р., направился к больному.
У мужчины обнаружились проблемы с сердцем. Медработник «Динамо» оказал необходимую помощь и весь полет доктор не отходил от него и был всегда наготове предпринимать более серьезные меры.
В октябре 2018 медицинская бригада футбольного клуба «Динамо» очень кстати оказалась на борту самолета, совершавшего рейс Грозный - Москва. Их экстренная помощь понадобилась одной из пассажирок. Врачи вместе с командой возвращались с матча с «Ахматом» (0:0), а во время полета одна из женщин в салоне потеряла сознание. Александр Ярдошвили, Александр Родионов и Михаил Малышев оказали пассажирке первую помощь. Сразу же после приземления женщину увезли на скорой помощи.
В марте 2019 года доктор академии «Динамо» Павел Ковалев спас жизнь человеку, которому стало плохо во время полета, сообщает «Советский спорт», чрезвычайная ситуация случилась на борту самолета во время перелета из Краснодара в Москву.
«В самолете мужчина потерял сознание, срочно нужен был врач. По громкой связи объявили о необходимости медпомощи. Павел Ковалев, летевший с командой 2003 г.р., направился к больному.
У мужчины обнаружились проблемы с сердцем. Медработник «Динамо» оказал необходимую помощь и весь полет доктор не отходил от него и был всегда наготове предпринимать более серьезные меры.