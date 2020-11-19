Дети Семака продолжают болеть коронавирусом

Анна, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, в инстаграме заявила, что их дети продолжают болеть коронавирусом.
У девочек снова пришли положительные тесты. Таня сильно кашляет. Настраиваюсь сидеть дома еще одну неделю.
Анна, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, в инстаграме заявила, что их дети продолжают болеть коронавирусом.
У девочек снова пришли положительные тесты. Таня сильно кашляет. Настраиваюсь сидеть дома еще одну неделю.
Артем Дзюба продолжает снимать...
Артем Дзюба продолжает снимать...