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Дети Семака продолжают болеть коронавирусом

вчера, 22:59

Анна, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, в инстаграме заявила, что их дети продолжают болеть коронавирусом.

У девочек снова пришли положительные тесты. Таня сильно кашляет. Настраиваюсь сидеть дома еще одну неделю.

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Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 07:03
Детям выздоровления. Должны перенести этот недуг
офигенный
офигенный
вчера в 23:41
афигеть что творится
матос
матос
вчера в 23:35
Зачем это известие на данном сайте? Деток нужно в покое оставить , всем детям здоровья!
Б Р А Т
Б Р А Т
вчера в 23:24
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Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:22
Детишкам скорейшего выздоровления, родителям терпения.
David Young
David Young
вчера в 23:06
Бедные дети... Надеюсь, что болезнь пройдёт без сильных проблем. Желаю здоровья всей семье Семака, и все детям мира.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:00
Здоровья им всем...
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