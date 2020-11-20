«Зенит» обсуждает с властями Петербурга организацию матчей со зрителями

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вчера, 11:11

В «Зените» сообщили, что клуб будет неукоснительно соблюдать все требования безопасности при организации домашних игр.

«Клуб находится в диалоге с правительством Санкт-Петербурга, сейчас для всех главное — это здоровье граждан. Уверены, решение относительно организации матчей на „Газпром Арене“ будет отвечать всем требованиям безопасности, а также интересам зрителей», — сообщили представители «Зенита».

Напомним, что новые ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса будут введены властями Санкт-Петербурга с 23 ноября.