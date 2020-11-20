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«Зенит» обсуждает с властями Петербурга организацию матчей со зрителями

вчера, 11:11

В «Зените» сообщили, что клуб будет неукоснительно соблюдать все требования безопасности при организации домашних игр.

«Клуб находится в диалоге с правительством Санкт-Петербурга, сейчас для всех главное — это здоровье граждан. Уверены, решение относительно организации матчей на „Газпром Арене“ будет отвечать всем требованиям безопасности, а также интересам зрителей», — сообщили представители «Зенита».

Напомним, что новые ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса будут введены властями Санкт-Петербурга с 23 ноября.

Ближайший домашний матч «Зенит» проведет в 17-м туре РПЛ с «Уралом» 5 декабря.

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Project Pandora
Project Pandora
вчера в 16:19
С вирусом договоренность видимо уже достигнута.
Бубнин
Бубнин
вчера в 15:45
Своих конкурентов в РПЛ обыграть уже не могут, решили на матчах со зрителями очки зарабатывать. И ведь власти разрешат..
pomor45
pomor45 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 14:33
Не передёргивай. Москва и Санкт-Петербург субъекты РФ с правом принятия самостоятельных решений по коронавирусу. Зенит ещё ни о чём не договорился и ничего не нарушил. Что касается Спартака, то все вопросы к правительству и думе Москвы и самому Спартаку, который и не думал договариваться, а просто грубо попрал решение по ограничениям. Что заслужил, то и получил. Слишком заносчивый.
112910415
112910415
вчера в 14:33
смелые, до безумия смелые
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:29
Проще с судьями договориться, тем более это Урал. А на Урале уже все опробовано и 3 удаления в одной игре. Что не сделаешь ради победы "любимой" команды!!!
Брулин
Брулин
вчера в 13:07
А штрафовать мы будем ЦСКА и Спартак!-)))Законы для всех равны,но для кого-то ровнее!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 12:20
Сейчас в Питере самая большая заболеваемость и смертность от ковида за все время официально.

Медведев там поехал немного.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 11:53
Через 1,5 метра сажат и будет вам счастье
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:43
Всех впускать,некого не выпускать!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:28
Как обычно, поделят людей на 2 части: кому нельзя на стадион и кому всегда всё можно.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 11:27
Если не получится договориться, то Дзюба может организовать видеотрансляцию
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:26
Зачем это надо... Хотя некоторым пох после пива на всё...
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 11:21
Главные активисты гена с мишаней, один маразматик другой алкаш.
Footbolista
Footbolista
вчера в 11:19, ред.
Это вряд ли разрешат...у Питера 2 место сейчас в России по количеству заболевших за сутки...хотя...этож Зенит...ему все можно)...
nubom
nubom
вчера в 11:12
Подойдет видео-сейшн...
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