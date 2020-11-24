«Милан» предлагает четырехлетний контракт Товену

1606218373

сегодня, 14:46

«Милан» продолжает следить за полузащитником «Марселя» .

Как сообщает источник со ссылкой на TeleFoot, «россонери» предложили футболисту четырёхлетний контракт с зарплатой 3 млн евро за сезон. Соглашение Товена с «Марселем» истекает летом 2021 года, однако стороны не могут договориться о новой сделке, поэтому француз может отправиться в «Милан» бесплатно.

Отмечается, что ещё одним заинтересованным в подписании Товена клубом является «Севилья», однако испанская команда не делала конкретных предложений футболисту.