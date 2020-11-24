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«Милан» предлагает четырехлетний контракт Товену

сегодня, 14:46

«Милан» продолжает следить за полузащитником «Марселя» Флорианом Товеном.

Как сообщает источник со ссылкой на TeleFoot, «россонери» предложили футболисту четырёхлетний контракт с зарплатой 3 млн евро за сезон. Соглашение Товена с «Марселем» истекает летом 2021 года, однако стороны не могут договориться о новой сделке, поэтому француз может отправиться в «Милан» бесплатно.

Отмечается, что ещё одним заинтересованным в подписании Товена клубом является «Севилья», однако испанская команда не делала конкретных предложений футболисту.

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Все комментарии
witynchik
witynchik
сегодня в 17:38
будем посмотреть
David Young
David Young
сегодня в 16:07
Товен бы пригодился Милану, игрок он очень хороший, хотя и не звезда, но атаку Милана однозначно усилил бы. По уровню он подходит, и в состав Милана вписаться будет несложно, вопрос в том, настолько он хорошо заиграет, если перейдёт - это не тот случай, где можно быть слишком уверенным, что переход пойдёт на благо клубу, тем не менее на его счёт у меня хорошее предчувствие, как минимум сильным игроком ротации он легко может стать.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 14:47
Раз не может договориться с Марселем значит для себя уже все решил.
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