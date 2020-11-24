Гарай может заменить травмированного Пике в «Барселоне»

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сегодня, 14:15

Защитник «Барселоны» может больше не сыграть в нынешнем сезоне из-за травмы.

Как сообщается, каталонский клуб рассматривает вариант с подписанием центрального защитника в зимнее трансферное окно, чтобы заменить Пике. Бывший игрок «Зенита» и «Валенсии» является главным кандидатом на эту роль.

Аргентинец находится в статусе свободного агента, поэтому может быть подписан бесплатно. «Барселона» испытывает финансовые трудности, поэтому вариант с переходом Гарая является приоритетным для клуба.