Гарай может заменить травмированного Пике в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике может больше не сыграть в нынешнем сезоне из-за травмы.
Как сообщается, каталонский клуб рассматривает вариант с подписанием центрального защитника в зимнее трансферное окно, чтобы заменить Пике. Бывший игрок «Зенита» и «Валенсии» Эсекьель Гарай является главным кандидатом на эту роль.
Аргентинец находится в статусе свободного агента, поэтому может быть подписан бесплатно. «Барселона» испытывает финансовые трудности, поэтому вариант с переходом Гарая является приоритетным для клуба.