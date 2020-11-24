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Гарай может заменить травмированного Пике в «Барселоне»

сегодня, 14:15

Защитник «Барселоны» Жерар Пике может больше не сыграть в нынешнем сезоне из-за травмы.

Как сообщается, каталонский клуб рассматривает вариант с подписанием центрального защитника в зимнее трансферное окно, чтобы заменить Пике. Бывший игрок «Зенита» и «Валенсии» Эсекьель Гарай является главным кандидатом на эту роль.

Аргентинец находится в статусе свободного агента, поэтому может быть подписан бесплатно. «Барселона» испытывает финансовые трудности, поэтому вариант с переходом Гарая является приоритетным для клуба.

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Все комментарии
Happyboy Barca
Happyboy Barca
сегодня в 15:14
а то что играл в реале ниче?
Homelander
Homelander
сегодня в 14:30, ред.
Жаль Пике. Может до конца сезона выбыть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:28
Гарай вроде неплохо играл в Зените!?
Брулин
Брулин
сегодня в 14:19, ред.
Ну да Барселоне нужен хороший центральный защитник
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