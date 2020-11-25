Луческу: «„Динамо“ было очень сложно на что-то рассчитывать в такой группе»

Главный тренер киевского «Динамо» прокомментировал домашнее поражение от «Барселоны» (0:4) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Первый тайм мы провели лучше, имели несколько шансов. При большей удачи могли забить. Но во втором тайме «Барселона» показала свой уровень. Была разница в качестве, технике, скорости мышления, скорости движения и комбинациях. После первого пропущенного мяча мы опустили руки и непонятно почему бросили играть.

Очень недоволен тем, что в редких контратаках, которые у нас были, отсутствовал последний пас. Мы могли забить. Но молодые игроки «Барселоны», будущее этой команды, переиграли нас. Они были очень мобильны, играли с большим желанием, их невозможно было остановить.

Возможно, и удача была на их стороне, ведь первый удар в створ ворот закончился голом. А после второго гола, пропущенного в результате углового, мы больше не играли и допустили много ошибок. Больше всего меня расстроило то, что мы проигрывали единоборства игрокам «Барселоны».

Был фол на Вербичи в штрафной «Барселоны»? У меня богатый опыт, и я знаю, что в таких играх судьи обычно встают на сторону сильной команды. Я считаю, что это пенальти. И в Барселоне не дали пенальти на Буяльском, и сегодня на Вербичи. Даже не обижаюсь на это, потому что знаю, что судьи иногда становятся на сторону больших команд. Это не новость. Заслуженная победа «Барселоны», но мне не понравилось, что мы проиграли с таким крупным счётом. Должны были бороться до конца.

С самого начала было очень сложно на что-то рассчитывать в группе с «Барселоной» и «Ювентусом». Для меня было ясно, что мы будем бороться за евровесну. Нужно сконцентрироваться на следующей игре чемпионата. Надеюсь, что у нас ещё вернутся игроки после коронавируса.