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Лопетеги: «С „Краснодаром“ было сложно, но мы смогли всё преодолеть»

сегодня, 01:21
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 2Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал выездную победу над «Краснодаром» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Я очень доволен результатом этой встречи. Мы вышли из группы, и это для нас огромное достижение. В этом матче было сложно, но мы смогли всё преодолеть.

Конечно, выйти из группы, имея 2 матча в запасе, — это фантастический результат. У нас сейчас болеют многие игроки. Они не смогли приехать в Краснодар. Это Лига чемпионов. Здесь тяжело двигаться дальше. Но у нас хороший результат. Мы хотим стать первыми в группе. Но теперь все наши силы направлены на следующий матч в Ла Лиге.

Я поздравил игроков, сказал, что они молодцы. Я сказал им, чтобы они наслаждались. Для этого и существует футбол.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:24
Вполне заслуженная победа. Теперь могут и расслабиться и подарить очки кому то.
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