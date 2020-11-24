Ракитич: «„Севилья“ продолжала работать до конца и заслужила победу»

Полузащитник «Севильи» поделился впечатлениями после победы над «Краснодаром» (2:1) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Хорват отметился голом в этой встрече.

«Краснодар» хорошо прижимал нас и менял ситуацию в матче. Мы боролись за контроль в течение 10 или 15 минут, но затем у нас были различные шансы забить. Игра получилась открытой. Это, по правде говоря, нас не очень интересует, но мы продолжали работать до конца и заслужили победу, что очень важно для выхода в следующий раунд.

Мой гол? Я очень рад, что помог команде таким образом. Я видел передачу от Лукаса [Окампоса], но не хотел слишком много думать, а просто стремился забить. Все прошло идеально.