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Ракитич: «„Севилья“ продолжала работать до конца и заслужила победу»

вчера, 23:42
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 2Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич поделился впечатлениями после победы над «Краснодаром» (2:1) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Хорват отметился голом в этой встрече.

«Краснодар» хорошо прижимал нас и менял ситуацию в матче. Мы боролись за контроль в течение 10 или 15 минут, но затем у нас были различные шансы забить. Игра получилась открытой. Это, по правде говоря, нас не очень интересует, но мы продолжали работать до конца и заслужили победу, что очень важно для выхода в следующий раунд.

Мой гол? Я очень рад, что помог команде таким образом. Я видел передачу от Лукаса [Окампоса], но не хотел слишком много думать, а просто стремился забить. Все прошло идеально.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:23
Дожали все же. В целом победа вполне заслуженна.
Бан_по_барабану
Бан_по_барабану
вчера в 23:55
Без Лукаки трудно, забивать пришлось самим. Аха-ха)
pomor45
pomor45
вчера в 23:50
Севилья являет собой пример борьбы до самой последней секунды.
beefs
beefs
вчера в 23:44
и нечего возразить...
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