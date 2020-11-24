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Тренер «Зальцбурга»: «С нетерпением ждём игры с „Баварией“»

сегодня, 22:42
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл ЗальцбургЗавтра в 23:00 Не начался

Главный тренер «РБ Зальцбург» Джесси Марш поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Баварии» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Это отличная игра для нас, против топового соперника, на отличном стадионе. Мы с нетерпением ждем этой игры. Очень важно, чтобы мы показали наилучшие результаты.

В первом матче мы увидели, что можем играть на таком уровне. Мы должны играть более компактно и дисциплинированно. «Бавария» великолепна, у них много качественных игроков. Но вся наша команда верит в свой шанс.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 23:04
Ждемс конечно!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 23:00
А мы-то как жд
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 22:59
До игры ждёшь Баварию с нетерпением, а после мечтаешь поскорей о ней забыть.
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 22:58
потерпите немного. сейчас доктор Флик инструмент простерилизует , и всё вам вставит
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:51
Болеем за немцев...
beefs
beefs
сегодня в 22:50
ожидаем хорошей игры...
drug01
drug01
сегодня в 22:49
Желаем удачи и здоровья
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