Тренер «Зальцбурга»: «С нетерпением ждём игры с „Баварией“»

Главный тренер «РБ Зальцбург» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Баварии» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Это отличная игра для нас, против топового соперника, на отличном стадионе. Мы с нетерпением ждем этой игры. Очень важно, чтобы мы показали наилучшие результаты.

В первом матче мы увидели, что можем играть на таком уровне. Мы должны играть более компактно и дисциплинированно. «Бавария» великолепна, у них много качественных игроков. Но вся наша команда верит в свой шанс.