Индзаги: «Могли забить „Зениту“ 6-7 голов»

Главный тренер «Лацио» прокомментировал домашнюю победу над «Зенитом» (3:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы хорошо постарались, чтобы всё казалось лёгким, но на самом деле это было не так., поскольку «Зенит» привык играть в Лиге чемпионов.

Мы превзошли самые оптимистичные ожидания, набрав 8 очков в 4 матчах. Мы добыли две важные ничьи в Брюгге и Санкт-Петербурге, несмотря на отсутствие многих игроков. Но сегодня мы должны были закрепить этот успех победой.

Мы могли бы лучше реагировать на их длинные забросы. Мы готовились к тому, что надо закрывать Дзюбу, особенно не давать ему играть головой. Поэтому нам нужно проанализировать пропущенный мяч.

«Лацио» забил сегодня 3 мяча, но мог забить 6 или 7. Так что нам есть над чем работать.