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Индзаги: «Могли забить „Зениту“ 6-7 голов»

сегодня, 03:12
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)3 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал домашнюю победу над «Зенитом» (3:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы хорошо постарались, чтобы всё казалось лёгким, но на самом деле это было не так., поскольку «Зенит» привык играть в Лиге чемпионов.

Мы превзошли самые оптимистичные ожидания, набрав 8 очков в 4 матчах. Мы добыли две важные ничьи в Брюгге и Санкт-Петербурге, несмотря на отсутствие многих игроков. Но сегодня мы должны были закрепить этот успех победой.

Мы могли бы лучше реагировать на их длинные забросы. Мы готовились к тому, что надо закрывать Дзюбу, особенно не давать ему играть головой. Поэтому нам нужно проанализировать пропущенный мяч.

«Лацио» забил сегодня 3 мяча, но мог забить 6 или 7. Так что нам есть над чем работать.

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Телогрейка
Телогрейка
сегодня в 06:44
Охотно верим, нашего дутого чемпиона очередной раз спустил с небес середнячок из Франции, и даже могущий (или могучий) Артём не помог...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:57
Показали настоящий класс.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 05:48
Класс российских команд явно ниже европейцев. Но зарплаты рекордные по сравнению с теми же итальянскими.
Mangur
Mangur
сегодня в 03:22
Верю. Случайность что не забили
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