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Федотов: «Для меня Кокорин был топ-футболистом»

сегодня, 11:08

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о работе с нападающим «Спартака» Александром Кокориным.

Кокорин вообще никаких вопросов не вызывал. То, что он звездный, на тренировках этого нет. Лень? Спросите у любого: на тренировках Саша отдается так, как и на игре. Не знаю, что там в «Спартаке» — это их дело. Но для меня Кокорин был топ-футболистом. В чем суть топового футболиста? Ежедневно человек в любой ситуации, игре показывает огромнейшее желание быть лучшим и одерживать победу.

Был ли он физически готовым после тюрьмы? Нужно отдать должное тренерам по физической подготовке в «Зените», что он появился в хороших кондициях. Он был готов, и он показывал степень этой готовности.

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Все комментарии
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 11:31
Деньги портят людей
makkie
makkie
сегодня в 11:28
А в Спартаке пока это не заметно... либо не в форме, либо без мотивации.
Но от привычного Кокорина там и 30% не наберётся наверное.
Максим Горелов
Максим Горелов
сегодня в 11:27
Как-то странно он слово "труп" пишет, через О...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:25
Это было давно. Огромные деньги, которые ему дал Федун в пику Зениту, сделали свое дело. Коко подумал, что он почти месси и повыше салаха и перестал работать. Огромные и не заработанные деньги Федуна сделали свое дело. Зато перчатка Зениту брошена.. Браво Федун. Но перчатку никто не подним ает.
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 11:23
Чет много Федотова...,днюха что-ли у него сегодня?))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 11:16
И тут Володьку понесло.....
shlomo
shlomo
сегодня в 11:10
Что то сегодня Володя разговорился.....не к добру все это
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