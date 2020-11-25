Федотов: «Для меня Кокорин был топ-футболистом»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о работе с нападающим «Спартака» Александром Кокориным.
Кокорин вообще никаких вопросов не вызывал. То, что он звездный, на тренировках этого нет. Лень? Спросите у любого: на тренировках Саша отдается так, как и на игре. Не знаю, что там в «Спартаке» — это их дело. Но для меня Кокорин был топ-футболистом. В чем суть топового футболиста? Ежедневно человек в любой ситуации, игре показывает огромнейшее желание быть лучшим и одерживать победу.
Был ли он физически готовым после тюрьмы? Нужно отдать должное тренерам по физической подготовке в «Зените», что он появился в хороших кондициях. Он был готов, и он показывал степень этой готовности.
Но от привычного Кокорина там и 30% не наберётся наверное.
Но от привычного Кокорина там и 30% не наберётся наверное.