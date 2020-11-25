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Наумов: «Против Тулы атаковать сложнее, чем против „Атлетико“»

сегодня, 10:21
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив23:00 Не начался

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал предстоящий матч железнодорожников с «Атлетико» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Будет ли поражение давить на игроков? Вряд ли. Из такой сложной группы, где есть «Бавария» и «Атлетико», и в Лигу Европы престижно выйти. А шансы на третье место в любом случае останутся. Так что с психологией проблем быть не должно. «Локомотиву» надо забыть о турнирном положении и полностью сконцентрироваться на ближайшей игре. Тогда, повторюсь, и за победу зацепиться реально. Фактор «чужих стен» все равно же не работает, когда трибуны пустые.

Последний матч «Локо» с «Арсеналом»? Надо учитывать удаление Ведрана Чорлуки. Но и в меньшинстве «Локомотив» сумел забить. А против Тулы атаковать, в какой-то степени, даже сложнее, чем против «Атлетико». «Арсенал» выставил сзади автобус, которого в Мадриде не будет. Не верю, что Симеоне сыграет от обороны. Свободные зоны на половине испанцев обязательно появятся. Надо только этим грамотно пользоваться.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:00
В этом матче всем все ясно.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 10:46
Наумов не видел автобусы Симеоне🤣
Даже если Тула и Локомотив атаковали бы вместе, вряд ли у них получилось пробиться через оборону Атлетико...
shlomo
shlomo
сегодня в 10:23
О как....и кто бы мог подумать, что Тула вот такая...:)))
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