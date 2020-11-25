Петржела: «В Европе Семак ничего не может. „Зениту“ нужен сильный тренер»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал поражение бывшего клуба от «Лацио» (1:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Не удивлён сегодняшним результатом. Перед матчем сказал, что «Зенит» не сможет обыграть «Лацио» — так и получилось. Итальянская команда без особых проблем переиграла питерцев. Мне не нравится игра «Зенита». Очень люблю атакующий и быстрый футбол, они же всегда играют от обороны. Как болельщику, мне надоело смотреть игры команды в Лиге чемпионов. Каждый раз хочется верить, что покажут что-то достойное, но получается как всегда. Выступление «Зенита» в Европе — настоящая катастрофа. Завтра надо мной опять будут смеяться друзья, но что тут можно сделать?
«Зенит» играет так, как умеет. Команда попросту не дозрела для выступлений в Лиге чемпионов. Семак — хороший тренер для России, но в Европе он ничего не может. Сколько лет он ещё будет набираться опыта? Очередная лигочемпионская кампания провалена. «Зенит» в очередной раз займёт четвёртое место… Кажется, это ненормально. Переживаю за Семака, но «Зениту» нужен сильный и опытный тренер.
У Зенита есть целый ряд системных проблем, без исправления которых серьёзных улучшений результатов и игры не будет, одна из которых - недостаточно сильный главный тренер и тренерский штаб. Семак ещё на раннем пути развития в тренерской роли, ему ещё надо набираться опыта и улучшать навыки, чтобы стать по-настоящему отличным тренером.
Судя по этому сезону, у Зенита уже начался регресс, а в Лиге Чемпионов Зенит уже не первый год преследует безысходность. Тут еще и играют роль проблемы того, как Зенит функционирует в целом, и фундаментальные проблемы российского футбола, но, учитывая все фактора, для Семака лучше будет подать в отставку, если Зенит не добьётся ничего значительного по итогам сезона, и не будет видимого улучшения в игровом плане.
В любом случае желаю Сергея Семаку отлично тренерской карьеры и достичь многого на тренерском поприще.
У Зенита есть целый ряд системных проблем, без исправления которых серьёзных улучшений результатов и игры не будет, одна из которых - недостаточно сильный главный тренер и тренерский штаб. Семак ещё на раннем пути развития в тренерской роли, ему ещё надо набираться опыта и улучшать навыки, чтобы стать по-настоящему отличным тренером.
Судя по этому сезону, у Зенита уже начался регресс, а в Лиге Чемпионов Зенит уже не первый год преследует безысходность. Тут еще и играют роль проблемы того, как Зенит функционирует в целом, и фундаментальные проблемы российского футбола, но, учитывая все фактора, для Семака лучше будет подать в отставку, если Зенит не добьётся ничего значительного по итогам сезона, и не будет видимого улучшения в игровом плане.
В любом случае желаю Сергея Семаку отлично тренерской карьеры и достичь многого на тренерском поприще.