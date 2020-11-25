Петржела: «В Европе Семак ничего не может. „Зениту“ нужен сильный тренер»

Экс-наставник «Зенита» прокомментировал поражение бывшего клуба от «Лацио» (1:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Не удивлён сегодняшним результатом. Перед матчем сказал, что «Зенит» не сможет обыграть «Лацио» — так и получилось. Итальянская команда без особых проблем переиграла питерцев. Мне не нравится игра «Зенита». Очень люблю атакующий и быстрый футбол, они же всегда играют от обороны. Как болельщику, мне надоело смотреть игры команды в Лиге чемпионов. Каждый раз хочется верить, что покажут что-то достойное, но получается как всегда. Выступление «Зенита» в Европе — настоящая катастрофа. Завтра надо мной опять будут смеяться друзья, но что тут можно сделать?

«Зенит» играет так, как умеет. Команда попросту не дозрела для выступлений в Лиге чемпионов. Семак — хороший тренер для России, но в Европе он ничего не может. Сколько лет он ещё будет набираться опыта? Очередная лигочемпионская кампания провалена. «Зенит» в очередной раз займёт четвёртое место… Кажется, это ненормально. Переживаю за Семака, но «Зениту» нужен сильный и опытный тренер.