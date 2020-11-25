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Петржела: «В Европе Семак ничего не может. „Зениту“ нужен сильный тренер»

сегодня, 03:27
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)3 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал поражение бывшего клуба от «Лацио» (1:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Не удивлён сегодняшним результатом. Перед матчем сказал, что «Зенит» не сможет обыграть «Лацио» — так и получилось. Итальянская команда без особых проблем переиграла питерцев. Мне не нравится игра «Зенита». Очень люблю атакующий и быстрый футбол, они же всегда играют от обороны. Как болельщику, мне надоело смотреть игры команды в Лиге чемпионов. Каждый раз хочется верить, что покажут что-то достойное, но получается как всегда. Выступление «Зенита» в Европе — настоящая катастрофа. Завтра надо мной опять будут смеяться друзья, но что тут можно сделать?

«Зенит» играет так, как умеет. Команда попросту не дозрела для выступлений в Лиге чемпионов. Семак — хороший тренер для России, но в Европе он ничего не может. Сколько лет он ещё будет набираться опыта? Очередная лигочемпионская кампания провалена. «Зенит» в очередной раз займёт четвёртое место… Кажется, это ненормально. Переживаю за Семака, но «Зениту» нужен сильный и опытный тренер.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:56
Семак достиг своего потолка.
David Young
David Young
сегодня в 03:36
При всём моём уважении к Сергею Семаку, и как к футболисту, и как к человеку, вынужден согласится с Властимилом Петржелой.

У Зенита есть целый ряд системных проблем, без исправления которых серьёзных улучшений результатов и игры не будет, одна из которых - недостаточно сильный главный тренер и тренерский штаб. Семак ещё на раннем пути развития в тренерской роли, ему ещё надо набираться опыта и улучшать навыки, чтобы стать по-настоящему отличным тренером.

Судя по этому сезону, у Зенита уже начался регресс, а в Лиге Чемпионов Зенит уже не первый год преследует безысходность. Тут еще и играют роль проблемы того, как Зенит функционирует в целом, и фундаментальные проблемы российского футбола, но, учитывая все фактора, для Семака лучше будет подать в отставку, если Зенит не добьётся ничего значительного по итогам сезона, и не будет видимого улучшения в игровом плане.

В любом случае желаю Сергея Семаку отлично тренерской карьеры и достичь многого на тренерском поприще.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 03:33
Пора Семаку на пенсию
ОПС
ОПС
сегодня в 03:33
С этим трудно не согласиться.
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