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Федотов: «Мы ложились под „Зенит?“ Бред сивой кобылы»

сегодня, 10:26

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал слухи, что его команда является фарм-клубом «Зенита».

Мы и «Оренбург» ложимся под «Зенит»? Это бред сивой кобылы. Если бы мы обыгрывали «Зенит», то сказали бы, что «Зенит» нам помогает. Есть органы специального назначения, которые должны за этим следить. Есть законодательная, доказательная база, пожалуйста, предъявляйте претензии. Мы выходим на футбольное поле и что, я буду давать указания: «Давайте сегодня проиграем»? В команде 25 человек, включая персонал — 40, это не будет тайным. Есть сейчас одна команда, которая из 30 матчей с «Зенитом» 27 проиграла, 3 раза сыграли вничью. Они что, ложатся под них? Какая связь? Мы знаем команды в Англии, которые по 40 лет не выигрывают у «Арсенала», «Манчестер Сити».

Понятно, что это неприятно. Как можно абстрагироваться от такого потока информации? Мы понимаем, что ребята еще больше этому подвержены. Но посмотрите те матчи «Оренбурга», сколько моментов мы создавали. Да, где-то не везло. Повторю: это все бред сивой кобылы.

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Miaf
Miaf
сегодня в 11:34
Да ложились, Зенитовские штрафники отрабатывают деньги.
Faustello
Faustello
сегодня в 11:06
Бред сивой кобылы и розовощекой свиньи?)))
ermak6848
ermak6848
сегодня в 10:58
Это просто пиарчик с загаром...
makkie
makkie
сегодня в 10:54
Есть сейчас одна команда, которая из 30 матчей с «Зенитом» 27 проиграла, 3 раза сыграли вничью. Они что, ложатся под них?
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Речь про Урал.
Конечно, ложатся. А как иначе это назвать? Если Зенит в любой форме набирает против них очки. Зато со Спартаком из штанов выпрыгивают, так им хочется победить.
Позор таким командам как Урал!

Интересно, а как Федотов прокомментирует зависимость Сочи от игроков Зенита, если туда пачками отправляют?? Раньше в аренду, потом за деньги... и как после такой "помощи" не помочь в ответ?)))
d_fincher
d_fincher
сегодня в 10:47, ред.
Помню как я смотрел последний матч Зенит-Оренбург.

Включаю.

Оренбург забивает себе на второй минуте.

Выключаю.
Николай 86
Николай 86
сегодня в 10:46
Да конечно, верим, верим. У Зенита из 9 матчей с фарм-клубами 9 побед. И оба клуба тренировал Федотов, кстати.
И ладно бы Зенит был безоговорочным фаворитом, но и третье место занимал в чемпионате и пятое и в Европе один позор. А фармы из года в год 100% очков приносят.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:46
Лукавит дядя Вова....и вообще зачем было давать такое интервью....:((((
sv_1969
sv_1969 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 10:45
В точку. Главное намекнуть
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 10:40
Никто клубу, находящейся под покровительством влиятельной корпорации, официальные претензии и требования расследования предъявлять не будет, осознавая всю бесполезность этого процесса. Поэтому слова Федотова о доказательной базе - это пафосный треп и фарс. Фразы "Давай сегодня проиграем" уверен, что не было. Скорее всего было что-то сдержанное, типа "Играем сегодня с "Зенитом". С игроками противника играем помягче, чтобы не получили травмы, особо жилы не рвем." А дальше все поняли в рамках своей испорченности.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
сегодня в 10:39
Самое главное Федотов,это не то,что мы думаем,а то что ты знаешь точно,не нужно оправданий,живите со своей совестью,коли позволяет.
Шо Опять Последние
Шо Опять Последние ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 10:39
Ну хочет Вовка игрушкой дорогой побаловаться,наверное будет там))))
Legend 6
Legend 6
сегодня в 10:38
Если не ложились то становились раком точно...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:31
Ложились, ложились, все это видели...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:30
Чего то Вова разговорился, к чему бы это???
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