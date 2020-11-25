Федотов: «Мы ложились под „Зенит?“ Бред сивой кобылы»

Главный тренер «Сочи» прокомментировал слухи, что его команда является фарм-клубом «Зенита».

Мы и «Оренбург» ложимся под «Зенит»? Это бред сивой кобылы. Если бы мы обыгрывали «Зенит», то сказали бы, что «Зенит» нам помогает. Есть органы специального назначения, которые должны за этим следить. Есть законодательная, доказательная база, пожалуйста, предъявляйте претензии. Мы выходим на футбольное поле и что, я буду давать указания: «Давайте сегодня проиграем»? В команде 25 человек, включая персонал — 40, это не будет тайным. Есть сейчас одна команда, которая из 30 матчей с «Зенитом» 27 проиграла, 3 раза сыграли вничью. Они что, ложатся под них? Какая связь? Мы знаем команды в Англии, которые по 40 лет не выигрывают у «Арсенала», «Манчестер Сити».

Понятно, что это неприятно. Как можно абстрагироваться от такого потока информации? Мы понимаем, что ребята еще больше этому подвержены. Но посмотрите те матчи «Оренбурга», сколько моментов мы создавали. Да, где-то не везло. Повторю: это все бред сивой кобылы.