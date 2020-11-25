Бубнов: «С такой игрой шансы „Зенита“ на евровесну крайне невысоки»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил выступление «Зенита» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио» (1:3).

До перерыва у «Зенита» проваливалась опорная зона, позволяли бить, после — неудачно пошли в прессинг и получили пенальти на ровном месте. Когда даёшь такую фору превосходящему тебя в классе сопернику (а «Лацио», как выяснилось, этому определению полностью соответствует), нет шансов даже побороться за ничью. Гол Дзюбы подарил надежду на интригу, но, когда счёт стал 3:1, всё в целом закончилось. Быстро получив фору, «Лацио» получил возможность комфортно действовать в экономном контратакующем режиме. При этом, если бы не Кержаков, дело завершилось бы разгромом.

После жеребьёвки группового этапа трудно было предположить, что для «Зенита» борьба в Лиге чемпионов закончится уже после 4 тура. Казалось, как минимум за второе место петербуржцы будут бороться до конца, но ожидания оказались сильно завышенными. Почему так вышло? Конечно, значительную роль сыграли травмы ведущих игроков и тяжёлый график. С другой стороны, соперники находились в схожей ситуации и всё равно выгрызали очки. «Зенит» оказался не готов к таким условиям на уровне Лиги чемпионов.

Есть вопросы по физической готовности команды к Сергею Семаку. Пусть в конкретном случае были большие кадровые проблемы, ему даже приходилось ставить игроков не на свои позиции, у «Зенита» всё же явно не хватало сил, чтобы взвинтить темп, хотя этого требовала ситуация. Как бы тяжело не было, выезд в Рим был последним шансом продолжить борьбу в турнире. Есть вопросы и по комплектации команды, которая на уровне РПЛ выглядит солидной, а в Лиге чемпионов... вы сами всё видели.

В первую очередь, столь ранний вылет «Зенита» — это стечение ряда обстоятельств, но если неудачи продолжатся и в чемпионате России, то кадровые выводы вполне могут последовать. Чтобы второй год подряд не остаться даже без Лиги Европы, «Зениту» нужно уверенно обыгрывать «Брюгге» в гостях, а затем желательно брать очки с Дортмундом дома. Сможет ли «Зенит» резко прибавить в краткие сроки? С такой игрок, как сегодня, его шансы на еврокубковую весну крайне невысоки.