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Бубнов: «С такой игрой шансы „Зенита“ на евровесну крайне невысоки»

сегодня, 07:54
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)3 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил выступление «Зенита» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио» (1:3).

До перерыва у «Зенита» проваливалась опорная зона, позволяли бить, после — неудачно пошли в прессинг и получили пенальти на ровном месте. Когда даёшь такую фору превосходящему тебя в классе сопернику (а «Лацио», как выяснилось, этому определению полностью соответствует), нет шансов даже побороться за ничью. Гол Дзюбы подарил надежду на интригу, но, когда счёт стал 3:1, всё в целом закончилось. Быстро получив фору, «Лацио» получил возможность комфортно действовать в экономном контратакующем режиме. При этом, если бы не Кержаков, дело завершилось бы разгромом.

После жеребьёвки группового этапа трудно было предположить, что для «Зенита» борьба в Лиге чемпионов закончится уже после 4 тура. Казалось, как минимум за второе место петербуржцы будут бороться до конца, но ожидания оказались сильно завышенными. Почему так вышло? Конечно, значительную роль сыграли травмы ведущих игроков и тяжёлый график. С другой стороны, соперники находились в схожей ситуации и всё равно выгрызали очки. «Зенит» оказался не готов к таким условиям на уровне Лиги чемпионов.

Есть вопросы по физической готовности команды к Сергею Семаку. Пусть в конкретном случае были большие кадровые проблемы, ему даже приходилось ставить игроков не на свои позиции, у «Зенита» всё же явно не хватало сил, чтобы взвинтить темп, хотя этого требовала ситуация. Как бы тяжело не было, выезд в Рим был последним шансом продолжить борьбу в турнире. Есть вопросы и по комплектации команды, которая на уровне РПЛ выглядит солидной, а в Лиге чемпионов... вы сами всё видели.

В первую очередь, столь ранний вылет «Зенита» — это стечение ряда обстоятельств, но если неудачи продолжатся и в чемпионате России, то кадровые выводы вполне могут последовать. Чтобы второй год подряд не остаться даже без Лиги Европы, «Зениту» нужно уверенно обыгрывать «Брюгге» в гостях, а затем желательно брать очки с Дортмундом дома. Сможет ли «Зенит» резко прибавить в краткие сроки? С такой игрок, как сегодня, его шансы на еврокубковую весну крайне невысоки.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:07
небольшие, факт
makkie
makkie
сегодня в 10:51
С ума сошли?
Какая Зениту весна с такой игрой и с таким настроем.
Сольют же в первом раунде плей-офф, а Дзюба како-нибудь фортель против Семака выкинет!)
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:37
    Gunslinger
    Gunslinger ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 10:06
    Золотые слова!
    Хочется, конечно, и на ель залезть и йод сэкономить, но это уже из области фантастики! :)))
    Константин Белых
    Константин Белых ответ kolpankolpan (раскрыть)
    сегодня в 10:03
    Особенно интересен Малком-полтора года играющий за Зенит и забивший аж 5 голов. Селекционеров никто еще не уволил? За 40 млн так себе усиление..
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    сегодня в 09:53
    А что, кто то надеялся на выход из группы? Защита стоячая.Цепких нет.
    andre_can
    andre_can
    сегодня в 09:23
    елки-палки, с такои игрои и в РПЛ обкакаться можно :(
    rubinovyi2
    rubinovyi2 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 09:15
    Более сильный-это Радимов,что-ли?))
    Неужели непонятно,что Семака поставили не от хорошой жизни,просто более сильные уже не едут в Зенит позориться,даже за шальные деньги..((
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 08:53
    Шансов просто нет
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 08:53, ред.
    Признание "позора" - лучший способ к исправлению "позора"....

    Данное сочетание в трио : гендир,тренер,состав - не может выдать другой результат....

    Чем быстрей это изменить - тем быстрей забудутся эти два бессмысленных года в ЛЧ....
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 08:31
    Зенит по итогам группы все равно будет в выигрыше. Если получится победить бельгийцев с нужным счетом - будет шанс на ЛЕ. Если пролетит с евровесной - будут искать более сильного тренера. Семак тянет только уровень РПЛ, и то уже с натяжкой.
    Так что я так уж сильно не убиваюсь от провальной игры Зенита. Все худшее к лучшему ..
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ ДСА (раскрыть)
    сегодня в 08:30
      beefs
      beefs
      сегодня в 08:17
      Это уровень нашего футбола и выше этой планки прыгнуть значит нужно пересилить себя, а мы не можем....
      STVA 1
      STVA 1
      сегодня в 08:13
      Сказать проще... Их нет!!!
      Шо Опять Последние
      Шо Опять Последние
      сегодня в 08:01
      А нам нравится такая игра нашего великого чемпиона(((( аххахахахах
      ДСА
      ДСА
      сегодня в 07:57
      Одна удачная игра может всё изменить.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 07:56
      Кто бы спорил...
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