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Федотов: «Раздражает неорганизованность в российском футболе»

сегодня, 10:13
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи10 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов вспомнил о матче прошлого сезона с «Ростовом» (10:1), когда ростовский клуб выставил на игру молодежный состав, так как основа была отправлена на карантин.

Что меня раздражает? Наверное, некая неорганизованность — мы сегодня сказали так, а завтра сделаем по-другому. Потом кто-то отвечает, что было принято такое решение. Потом вдруг все решили, что нужно сделать какие-то другие вещи. Например, та самая игра с молодежкой «Ростова». Кем-то было принято решение, а мы стали вдруг виноваты в этой ситуации. Руководители договорились, что переносов не будет, потом вдруг оказывается, что все переиначили, приехала молодежь. Нас в медиаполе просто растоптали, стерли с землей.

Суть в том, что мы до последнего не знали, кто у них приедет. В «Ростове» оставалась группа футболистов, которой с лихвой хватило бы на стартовый состав — и он бы не уступал тем, кто там заболел. Но в последний момент кто-то решил, что основе опасно ехать. Мы только в день игры узнали, что приезжает молодежная команда.

Пиар с их стороны? Я не знаю, на что это похоже, но руководители клубов могли спокойно сесть и договориться. Не мы принимали решения, что к нам приедут молодые футболисты. И, если уж честно, извините, но «Сочи» играл в полноги.

Могли бы мы забить больше? 100%. Вспомните, как там получалось. Заболотный бьет через себя — гол. Кокорин простреливает — рикошет, гол. Дима Полоз бьет с 25 метров — и попадает в девятку. Потом молодые ребята дебютировали. Мы говорили перед матчем об одном: играйте спокойненько, без травм, не нужно никаких сверхусилий. Так и было. А нас же после матча просто размазали непонятно за что. Мы очень сильно пострадали в эмоционально-психологическом плане после матча с «Ростовом», не могли в себя прийти. Чудом сыграли вничью, не отрицаю, что мы еле-еле сохранили место в РПЛ. Нам было бы очень тяжело при неудачном результате на выезде, включая то, что произошло на финише сезона.

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:02
Зато вписали себя в историю, нечасто двузначный счет встречается.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:56
Вова , не надо оправданий. Видели мы как радовался Заболотный с Кокориным, когда забивали пацанятам голы. Ну забили 3-4 штучки и хватило бы для победы. Так нет ведь!!! Добивали ребятишек до последнего. А потом этот же Заболотный рассказывал, что мол мы профессионалы и не могли иначе. Некрасиво получилось - однозначно. И то что болельщики всех клубов были возмущены вашим "профессионализмом" - это была вполне адекватная и правильная реакция. В общем получили то , что заслужили.
Всем здоровья.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:33, ред.
Федотов, а болельщиков раздражает что ложитесь под зенит....
Аксинья
Аксинья
сегодня в 10:30
И о каком пиаре со стороны роствчан ты говоришь если решение о том что команда за два технаря из-за вспышки короновируса не будет снята с чемпионата было принята позжим числом. Бездумное руководство РПЛ заставило пойти ростовчанам на такой шаг. А вот ты со своей командой в этой игре попиарился на славу ( и что то про первый гол сочинцев когда Заболотный затолкнул ростовского мальчишку вместе с мячом в ворота скромно промолчал)
Gahi
Gahi
сегодня в 10:21
Просто привыкли создавать трудности, а затем героический их преодолевать.
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