Федотов: «Раздражает неорганизованность в российском футболе»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов вспомнил о матче прошлого сезона с «Ростовом» (10:1), когда ростовский клуб выставил на игру молодежный состав, так как основа была отправлена на карантин.
Что меня раздражает? Наверное, некая неорганизованность — мы сегодня сказали так, а завтра сделаем по-другому. Потом кто-то отвечает, что было принято такое решение. Потом вдруг все решили, что нужно сделать какие-то другие вещи. Например, та самая игра с молодежкой «Ростова». Кем-то было принято решение, а мы стали вдруг виноваты в этой ситуации. Руководители договорились, что переносов не будет, потом вдруг оказывается, что все переиначили, приехала молодежь. Нас в медиаполе просто растоптали, стерли с землей.
Суть в том, что мы до последнего не знали, кто у них приедет. В «Ростове» оставалась группа футболистов, которой с лихвой хватило бы на стартовый состав — и он бы не уступал тем, кто там заболел. Но в последний момент кто-то решил, что основе опасно ехать. Мы только в день игры узнали, что приезжает молодежная команда.
Пиар с их стороны? Я не знаю, на что это похоже, но руководители клубов могли спокойно сесть и договориться. Не мы принимали решения, что к нам приедут молодые футболисты. И, если уж честно, извините, но «Сочи» играл в полноги.
Могли бы мы забить больше? 100%. Вспомните, как там получалось. Заболотный бьет через себя — гол. Кокорин простреливает — рикошет, гол. Дима Полоз бьет с 25 метров — и попадает в девятку. Потом молодые ребята дебютировали. Мы говорили перед матчем об одном: играйте спокойненько, без травм, не нужно никаких сверхусилий. Так и было. А нас же после матча просто размазали непонятно за что. Мы очень сильно пострадали в эмоционально-психологическом плане после матча с «Ростовом», не могли в себя прийти. Чудом сыграли вничью, не отрицаю, что мы еле-еле сохранили место в РПЛ. Нам было бы очень тяжело при неудачном результате на выезде, включая то, что произошло на финише сезона.
Всем здоровья.
Всем здоровья.