Федотов: «Раздражает неорганизованность в российском футболе»

Главный тренер «Сочи» вспомнил о матче прошлого сезона с «Ростовом» (10:1), когда ростовский клуб выставил на игру молодежный состав, так как основа была отправлена на карантин.

Что меня раздражает? Наверное, некая неорганизованность — мы сегодня сказали так, а завтра сделаем по-другому. Потом кто-то отвечает, что было принято такое решение. Потом вдруг все решили, что нужно сделать какие-то другие вещи. Например, та самая игра с молодежкой «Ростова». Кем-то было принято решение, а мы стали вдруг виноваты в этой ситуации. Руководители договорились, что переносов не будет, потом вдруг оказывается, что все переиначили, приехала молодежь. Нас в медиаполе просто растоптали, стерли с землей.

Суть в том, что мы до последнего не знали, кто у них приедет. В «Ростове» оставалась группа футболистов, которой с лихвой хватило бы на стартовый состав — и он бы не уступал тем, кто там заболел. Но в последний момент кто-то решил, что основе опасно ехать. Мы только в день игры узнали, что приезжает молодежная команда.

Пиар с их стороны? Я не знаю, на что это похоже, но руководители клубов могли спокойно сесть и договориться. Не мы принимали решения, что к нам приедут молодые футболисты. И, если уж честно, извините, но «Сочи» играл в полноги.