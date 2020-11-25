Адвокат Данченкова: «Если бы Широкова не убрали, то имели бы дело с трупом»

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова, которого недавно избил , рассказал о ходе дела против бывшего игрока сборной России.

Мы добиваемся переквалификации дела на покушение на убийство, поскольку считаем, что умысел Романа был направлен именно на убийство. Может, он не осознавал того, что творит, но после удара кулаком в лицо Широков стал добивать Данченкова. Он успел ударить его по голове ногой, после чего Широкова сумели оттащить, тем самым спасли жизнь Никите. Сейчас мы могли иметь дело с трупом либо лежащим в реанимации Данченковым, если бы не тот вратарь, который прикрыл его. Я считаю, что этот человек совершил подвиг, спасая Никиту.

Если бы Широков не был бы известным футболистом, все было бы то же самое, кроме внимания прессы. Почему Широкову не удалось замять дело? Из-за твердой и последовательной позиции Никиты. Вчера я читал информацию о бойцах, избивших друг друга [речь о Харитонове и Яндиеве], и избитый называет человека, который пробил ему голову, своим братом. Никита же человек последовательный. Он считает, что если стал жертвой преступления, то преступник должен сидеть в тюрьме.

Мы сразу сказали Никите, что с Широковым общаться не надо. Поэтому никакого общения не было, кроме двух-трех звонков из подворотни, которые не стоит воспринимать всерьез.