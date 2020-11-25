«Он будет монстром». Фердинанд сравнил форварда МЮ с ван Нистелроем

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» сравнил форварда с бывшим лидером линии атаки «красных дьяволов» .

Гринвуд будет настоящим монстром, если будет использовать свою технику, понимание игры, умение использовать свободное пространство. Кроме того, он может хорошо играть обеими ногами.

Я хочу пойти и посмотреть, как он тренируется. Вот что он от меня добивается. Я хочу пойти и посмотреть на его технику, как он забивает мячи в сетку.

Когда мы говорим о Руде ван Нистелрое, нас восхищают такие агрессивные нападающие. Гринвуд обладает такими же качествами.