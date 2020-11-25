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«Он будет монстром». Фердинанд сравнил форварда МЮ с ван Нистелроем

сегодня, 13:53

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд сравнил форварда Мэйсона Гринвуда с бывшим лидером линии атаки «красных дьяволов» Рудом ван Нистелроем.

Гринвуд будет настоящим монстром, если будет использовать свою технику, понимание игры, умение использовать свободное пространство. Кроме того, он может хорошо играть обеими ногами.

Я хочу пойти и посмотреть, как он тренируется. Вот что он от меня добивается. Я хочу пойти и посмотреть на его технику, как он забивает мячи в сетку.

Когда мы говорим о Руде ван Нистелрое, нас восхищают такие агрессивные нападающие. Гринвуд обладает такими же качествами.

Напомним, что Гринвуд является самым молодым футболистом МЮ за 36 лет, забившим 10 голов.

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