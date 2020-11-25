Боатенг: «Хотел закончить карьеру, когда увидел, как тренируется Месси»

Нападающий «Монцы» высоко оценил игровые качества форварда «Барселоны» . Ганский футболист выступал за каталонский клуб во второй половине сезона 2018/2019.

Шесть месяцев в «Барселоне» были невероятными. Сначала я не поверил, что они интересуются мной. Я думал, что меня хочет подписать «Эспаньол» [клуб из города Барселона], а не настоящая «Барселона»!

Тренировки с Месси лишили меня дара речи. Я всегда говорил, что Криштиану Роналду является лучшим футболистом в мире, но Месси — это нечто другое. Он феноменален.

Во время тренировок с ним я впервые в своей карьере почувствовал себя неполноценным игроком. Он делал невероятные вещи. Мне хотелось сказать: «Я заканчиваю карьеру, я собираюсь бросить играть в футбол!»