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Боатенг: «Хотел закончить карьеру, когда увидел, как тренируется Месси»

сегодня, 13:29

Нападающий «Монцы» Кевин-Принс Боатенг высоко оценил игровые качества форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Ганский футболист выступал за каталонский клуб во второй половине сезона 2018/2019.

Шесть месяцев в «Барселоне» были невероятными. Сначала я не поверил, что они интересуются мной. Я думал, что меня хочет подписать «Эспаньол» [клуб из города Барселона], а не настоящая «Барселона»!

Тренировки с Месси лишили меня дара речи. Я всегда говорил, что Криштиану Роналду является лучшим футболистом в мире, но Месси — это нечто другое. Он феноменален.

Во время тренировок с ним я впервые в своей карьере почувствовал себя неполноценным игроком. Он делал невероятные вещи. Мне хотелось сказать: «Я заканчиваю карьеру, я собираюсь бросить играть в футбол!»

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Все комментарии
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 14:11
увидев Боатенга рядом с собой, Месси захотел захотелось уйти из Барселоны
ДСА
ДСА
сегодня в 13:37
Хватит хвалить футбольного бога.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:36, ред.
Ещё поиграешь..
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 13:32
Рано еще заканчивать карьеру.
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