Аленья: «Я бы остался в „Барселоне“ на всю жизнь»

Полузащитник заявил, что ему нравится выступать за «Барселону».

Моя цель — остаться в «Барселоне». Я чувствую себя хорошо в физическом плане. Я хочу остаться в клубе. Если бы это зависело только от меня, я бы остался в «Барселоне» на всю жизнь.