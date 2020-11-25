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Аленья: «Я бы остался в „Барселоне“ на всю жизнь»

сегодня, 16:07

Полузащитник Карлес Аленья заявил, что ему нравится выступать за «Барселону».

Моя цель — остаться в «Барселоне». Я чувствую себя хорошо в физическом плане. Я хочу остаться в клубе. Если бы это зависело только от меня, я бы остался в «Барселоне» на всю жизнь.

Ранее сообщалось, что Аленья отказался переходить в клуб АПЛ.

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Все комментарии
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 16:14
для этого тебе надо сделать три вещи
1. ты должен признать Месси лучшим футболистом галактики
2.говорить об этом на каждом углу
3.хотя бы немножечко уметь играть в футбол
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:11
Всю жизнь бы так платили.
Брулин
Брулин
сегодня в 16:09
Если будеш нужен то тогда оставлят тебя в коменде
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