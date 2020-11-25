Аленья: «Я бы остался в „Барселоне“ на всю жизнь»

Полузащитник Карлес Аленья заявил, что ему нравится выступать за «Барселону».
Моя цель — остаться в «Барселоне». Я чувствую себя хорошо в физическом плане. Я хочу остаться в клубе. Если бы это зависело только от меня, я бы остался в «Барселоне» на всю жизнь.
Ранее сообщалось, что Аленья отказался переходить в клуб АПЛ.
1. ты должен признать Месси лучшим футболистом галактики
2.говорить об этом на каждом углу
3.хотя бы немножечко уметь играть в футбол
1. ты должен признать Месси лучшим футболистом галактики
2.говорить об этом на каждом углу
3.хотя бы немножечко уметь играть в футбол