Ривалдо: «Слова Русо о возвращении Неймара похожи на предвыборную агитацию»

Экс-нападающий «Барселоны» Ривалдо прокомментировал слова кандидата в президенты каталонского клуба Эмили Русо, который заявил, что в случае победы на выбора вернёт в команду форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара.
Один из кандидатов в президенты «Барселоны» объявил, что подпишет Неймара в случае своей победы. Но я считаю, что он больше думает о том, как набрать себе вес в этом избирательном процессе.
Неймар говорил, что счастлив в Париже. А «Барселона», кажется, столкнулась с определёнными финансовыми проблемами. И это заявление [о возвращении Неймара] не было подтверждено ни директором ПСЖ, ни агентом Неймара. Так что я вижу в этом, скорее, маркетинговую стратегию, чем реальную возможность.
Вчера «Барселона» объявила о том, что договорилась с игроками о сокращении зарплат.