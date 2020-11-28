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Ривалдо: «Слова Русо о возвращении Неймара похожи на предвыборную агитацию»

сегодня, 03:07

Экс-нападающий «Барселоны» Ривалдо прокомментировал слова кандидата в президенты каталонского клуба Эмили Русо, который заявил, что в случае победы на выбора вернёт в команду форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара.

Один из кандидатов в президенты «Барселоны» объявил, что подпишет Неймара в случае своей победы. Но я считаю, что он больше думает о том, как набрать себе вес в этом избирательном процессе.

Неймар говорил, что счастлив в Париже. А «Барселона», кажется, столкнулась с определёнными финансовыми проблемами. И это заявление [о возвращении Неймара] не было подтверждено ни директором ПСЖ, ни агентом Неймара. Так что я вижу в этом, скорее, маркетинговую стратегию, чем реальную возможность.

Вчера «Барселона» объявила о том, что договорилась с игроками о сокращении зарплат.

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Mangur
Mangur
сегодня в 03:37
По прогнозу, Зенит проиграет.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 03:32
Вполне возможно что говорит правду
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