Ривалдо: «Слова Русо о возвращении Неймара похожи на предвыборную агитацию»

Экс-нападающий «Барселоны» Ривалдо прокомментировал слова кандидата в президенты каталонского клуба Эмили Русо, который заявил, что в случае победы на выбора вернёт в команду форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара.

Один из кандидатов в президенты «Барселоны» объявил, что подпишет Неймара в случае своей победы. Но я считаю, что он больше думает о том, как набрать себе вес в этом избирательном процессе.