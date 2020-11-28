Флик: «Совершенно точно „Баварию“ ждёт тяжёлый матч со „Штутгартом“»

Главный тренер «Баварии» поделился ожиданиями от выездного матча со «Штутгартом» в 9-м туре Бундеслиги.

Матчей много, но команда побеждает, и это самое главное. Просто такой ритм. Мы хотим играть, побеждать и продолжать идти своим путём.

Мы должны взять под контроль те немногие моменты, что у нас получаются не очень хорошо. «Штутгарт» — очень сильная в игровом плане команда, в составе которой есть быстрые игроки. Большинство голов они забили после контратак. Они по праву занимают своё [восьмое] место. Они играют очень смело и последовательно — это впечатляет. Совершенно точно это будет тяжёлый матч для нас.