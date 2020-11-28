ГлавнаяНовости

Флик: «Совершенно точно „Баварию“ ждёт тяжёлый матч со „Штутгартом“»

сегодня, 02:30
ШтутгартЛоготип футбольный клуб Штутгарт-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария17:30 Не начался

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от выездного матча со «Штутгартом» в 9-м туре Бундеслиги.

Матчей много, но команда побеждает, и это самое главное. Просто такой ритм. Мы хотим играть, побеждать и продолжать идти своим путём.

Мы должны взять под контроль те немногие моменты, что у нас получаются не очень хорошо. «Штутгарт» — очень сильная в игровом плане команда, в составе которой есть быстрые игроки. Большинство голов они забили после контратак. Они по праву занимают своё [восьмое] место. Они играют очень смело и последовательно — это впечатляет. Совершенно точно это будет тяжёлый матч для нас.

В восьмом туре чемпионата Германии «Бавария» сыграла вничью с «Вердером» (1:1), а «Штутгарт» поделил очки с «Хоффенхаймом» (3:3).

Все новости
Матараццо: «Важно, чтобы мы показали свой лучший футбол с „Баварией“»
Сегодня, 03:42 Комментарии2
Ривалдо: «Слова Русо о возвращении Неймара похожи на предвыборную агитацию»
Сегодня, 03:07 Комментарии2
Пике: «Я всегда мечтал стать президентом „Барселоны“»
Сегодня, 01:12 Комментарии4
Анчелотти: «Мне нравится футбол, в который играют команды Бьелсы»
Сегодня, 00:46 Комментарии2
Джексон Мартинес: «Хамес был прав, решив перейти в „Эвертон“»
Сегодня, 00:22 Комментарии2
Пике: «Надеюсь, что Месси останется в „Барселоне“»
Вчера, 23:12 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 03:32
Не уверен. Бавария находу. Легко обыгрывает вторым составом
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:35
Шва бы дадут бой
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100