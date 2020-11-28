Пике: «Я всегда мечтал стать президентом „Барселоны“»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике ответил на вопрос о том, готов ли он стать кандидатом на пост президента каталонского клуба.
Не на предстоящих выборах, потому что я не могу. Я действующий футболист, а если ты ещё играешь, то не можешь быть кандидатом. Но в будущем — кто знает.
Как все вы знаете, я большой фанат «Барселоны» и хотел бы наилучшим образом помочь любимому клубу. Для этого нужно хорошо подготовиться к работе президента, если однажды я пойму, что смогу внести свой вклад. Если же нет — я не буду выдвигать свою кандидатуру.
Это решение, которое я приму в будущем. Это мечта, которая всегда была со мной. Но я не знаю, сбудется она или нет.
Пике также выразил надежду на то, что капитан «Барселоны» Лионель Месси передумает покидать команду.