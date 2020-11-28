Врач: «Глушенков опережает срок восстановления как минимум на месяц»

Глеб Чернов, врач «Спартака», рассказал о восстановлении полузащитника после травмы.

Сейчас идет динамический этап реабилитации. Максим начал выполнять больше движений и упражнений, приближенных к футболу. Пока он не работает на поле, только бегает. Беговая нагрузка постоянно прогрессирует. У него хороший прогресс в восстановлении, все тесты хорошие. Колено ведет себя стабильно.

Наверное, это не очень часто происходит, но в случае Максима, тьфу-тьфу-тьфу, реабилитация проходит показательно. Он даже опережает срок восстановления как минимум на месяц. У него нет поводов для стресса, мы видим хорошую динамику. Мы каждый день его подбадриваем, физиотерапевты в постоянном режиме с ним работают и живут. Думаю, в эмоциональном плане у Максима все хорошо. Он это чувствует и еще больше отдается тренировкам.