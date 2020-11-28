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Врач: «Глушенков опережает срок восстановления как минимум на месяц»

сегодня, 13:51

Глеб Чернов, врач «Спартака», рассказал о восстановлении полузащитника Максима Глушенкова после травмы.

Сейчас идет динамический этап реабилитации. Максим начал выполнять больше движений и упражнений, приближенных к футболу. Пока он не работает на поле, только бегает. Беговая нагрузка постоянно прогрессирует. У него хороший прогресс в восстановлении, все тесты хорошие. Колено ведет себя стабильно.

Наверное, это не очень часто происходит, но в случае Максима, тьфу-тьфу-тьфу, реабилитация проходит показательно. Он даже опережает срок восстановления как минимум на месяц. У него нет поводов для стресса, мы видим хорошую динамику. Мы каждый день его подбадриваем, физиотерапевты в постоянном режиме с ним работают и живут. Думаю, в эмоциональном плане у Максима все хорошо. Он это чувствует и еще больше отдается тренировкам.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 14:06
Хорошие новости, если с опережением.
Дай Бог на зимних сборах в основной группе окажется, а весной играть готов будет.
Надеюсь, обойдётся без рецидивов как у Селихова.
Cat01
Cat01
сегодня в 13:59
Это очень радует быстрее войти в строй
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:53
это скорее мину))
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