Ловрен не сыграет против тульского «Арсенала» и «Брюгге»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен пропустит следующие два матча питерского клуба.
Как сообщается, хорват сдал сомнительный результат теста на коронавирус. Ловрен рискует не сыграть в матче РПЛ против тульского «Арсенала» и встрече Лиги чемпионов с «Брюгге».
Стоить отметить, что игру против «Брюгге» Ловрен пропустит даже в том случае, если будет готов выйти на поле. Защитник не сможет принять участие в следующем матче Лиги чемпионов из-за перебора жёлтых карточек.
Ранее стало известно, что полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев не сыграет в ближайших матчах «сине-бело-голубых».
Моё мнение что домашний ЧМ окунул нас в мир иллюзий что всё у нас в футболе хорошо и мы никак не можем от них избавиться!У нас лучший тренер и игроки ЗМС!А между тем мы падаем в пропасть!
Моё мнение что домашний ЧМ окунул нас в мир иллюзий что всё у нас в футболе хорошо и мы никак не можем от них избавиться!У нас лучший тренер и игроки ЗМС!А между тем мы падаем в пропасть!
Да и волосатая головка от мук оправилась
Че переживать то
Да и волосатая головка от мук оправилась
Че переживать то
Болельщик Тосно...
Болельщик Тосно...