Ловрен не сыграет против тульского «Арсенала» и «Брюгге»

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сегодня, 17:42

Защитник «Зенита» пропустит следующие два матча питерского клуба.

Как сообщается, хорват сдал сомнительный результат теста на коронавирус. Ловрен рискует не сыграть в матче РПЛ против тульского «Арсенала» и встрече Лиги чемпионов с «Брюгге».

Стоить отметить, что игру против «Брюгге» Ловрен пропустит даже в том случае, если будет готов выйти на поле. Защитник не сможет принять участие в следующем матче Лиги чемпионов из-за перебора жёлтых карточек.

Ранее стало известно, что полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев не сыграет в ближайших матчах «сине-бело-голубых».