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Ловрен не сыграет против тульского «Арсенала» и «Брюгге»

сегодня, 17:42

Защитник «Зенита» Деян Ловрен пропустит следующие два матча питерского клуба.

Как сообщается, хорват сдал сомнительный результат теста на коронавирус. Ловрен рискует не сыграть в матче РПЛ против тульского «Арсенала» и встрече Лиги чемпионов с «Брюгге».

Стоить отметить, что игру против «Брюгге» Ловрен пропустит даже в том случае, если будет готов выйти на поле. Защитник не сможет принять участие в следующем матче Лиги чемпионов из-за перебора жёлтых карточек.

Ранее стало известно, что полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев не сыграет в ближайших матчах «сине-бело-голубых».

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Санчо Панса
Санчо Панса ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 19:00
У Локомотива хорошие шансы на евровесну!)
sv_1969
sv_1969 ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 18:46
Фамилии можно не называть!Вы знаете их))
sv_1969
sv_1969 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 18:45
Такой путь давно ждал((
Моё мнение что домашний ЧМ окунул нас в мир иллюзий что всё у нас в футболе хорошо и мы никак не можем от них избавиться!У нас лучший тренер и игроки ЗМС!А между тем мы падаем в пропасть!
Legend 6
Legend 6
сегодня в 18:34
Почему одни команды получали 3-0 а когда очередь дошла до бомжей лавочку прикрыли?
brauning.86
brauning.86
сегодня в 18:22
Так у вас же снежок есть
Да и волосатая головка от мук оправилась
Че переживать то
ошалевший
ошалевший
сегодня в 18:20
как будто от ловрена была польза в питере,в бельгии что с ним что без него
ошалевший
ошалевший ответ Zenit_84 (раскрыть)
сегодня в 18:18
ну в том сезоне вроде ниодной травмы,не всегда же так,пусть будет как у всех,чтобы жизнь малиной не казалась
ДСА
ДСА
сегодня в 18:13
Хоть отдохнёт незапланированно
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 18:09
Да что за напасть-то такая...
Footbolista
Footbolista
сегодня в 18:02, ред.
"Ловрен-ланфра-ланта-ти-та..."
Болельщик Тосно...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:57
Шансы Брюгге увеличиваются в геометрической прогрессии.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:55
Не хочет Ловрен против наших Арсеналов играть,ему Английский подавай!😜🤣
Kirgudu
Kirgudu
сегодня в 17:54
Толку-то с него. Ливерпульляне, они как только в клуб приходят, становятся проблемным.
David Young
David Young ответ Mangur (раскрыть)
сегодня в 17:54
Брюгге сейчас скорее на подъёме, а Зенит скорее на спаде, Брюгге в целом лучше выступает в Лиге Чемпионов в этом сезоне, да и чемпионате Бельгии. Так что вероятнее всего Зенит не выиграет, а от ничьи будет мало толку, поскольку потом ещё играть с Боруссией Дортмунд, а там о победе, по большому счёту, остается только мечтать, особенно учитывая форму Зенита. В общем не верится даже в третье место Зенита, слишком много факторов против этого, многие из них относятся напрямую к самому Зениту. Даже у Локомотива, при его сложнейшей группе, значительно больше шансов занять третье место, но и ему придётся очень сложно на этом пути, как и Краснодару, да и ЦСКА тоже.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Mangur (раскрыть)
сегодня в 17:53
Как раз таки наоборот, пожалуй худший игрок зенита этой осенью
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:51
Очень жаль, ведь это виновник всей провальной осени
David Young
David Young ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 17:51
Он есть, и пока что это явно такой путь - в бездну очередного позорного выступления в еврокубках. Путь, который может не избежать не только Зенит, но и все четыре оставшиеся клуба из России, выступающие в еврокубках.
sv_1969
sv_1969 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 17:49
Его и нет этого пути!
Mangur
Mangur
сегодня в 17:47
Для Брюгге это удача.Надо ловить
David Young
David Young
сегодня в 17:47
Это ещё больше усложнит путь Зенита в Лиге Чемпионов.
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