Соболев: «Операция прошла хорошо, уже восстанавливаюсь»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о своем восстановлении после травмы.
Напомним, что недавно между «Спартаком» и сборной России возник конфликт из-за травмы Соболева.
Меня сейчас интересует только мое здоровье. Операция прошла хорошо, уже восстанавливаюсь — по две тренировки в день у меня. Больше ни о чем не думаю — только о здоровье. Врачи и реабилитологи говорят, что через три-четыре недели буду на поле и смогу уже играть. Честно говоря, вообще не знаю, что пишут и обсуждают в медиа. Уже несколько дней не открывал никакие сайты — только с семьей на связи, и все. Я вообще СМИ практически не читаю, а уж сейчас после операции вообще мысли совершенно о другом.
Ждём в общей группе Соболева и Глушенкова.
Ждём в общей группе Соболева и Глушенкова.