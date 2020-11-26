ГлавнаяНовости

Соболев: «Операция прошла хорошо, уже восстанавливаюсь»

сегодня, 13:24

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о своем восстановлении после травмы.

Напомним, что недавно между «Спартаком» и сборной России возник конфликт из-за травмы Соболева.

Меня сейчас интересует только мое здоровье. Операция прошла хорошо, уже восстанавливаюсь — по две тренировки в день у меня. Больше ни о чем не думаю — только о здоровье. Врачи и реабилитологи говорят, что через три-четыре недели буду на поле и смогу уже играть. Честно говоря, вообще не знаю, что пишут и обсуждают в медиа. Уже несколько дней не открывал никакие сайты — только с семьей на связи, и все. Я вообще СМИ практически не читаю, а уж сейчас после операции вообще мысли совершенно о другом.

Все новости
Ганчаренко: «Вопросы по сомнительному тесту на COVID только у Дзагоева»
Вчера, 14:13 Комментарии8
Мирзов восстановится от травмы к матчу с «Краснодаром»
23 ноября Комментарии4
Соболев пропустит матчи «Спартака» до зимней паузы в РПЛ
23 ноября Комментарии6
Соболев перенёс операцию на колене
23 ноября ФотоКомментарии34
Мирзов пропускает матч с «Уфой» из-за травмы
23 ноября Комментарии3
СлухиВендел и Оздоев пропустят матч с «Лацио»
23 ноября Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 13:51
Пусть спокойно восстанавливается, время есть - а перерыв в чемпионате пойдет на пользу.
Ждём в общей группе Соболева и Глушенкова.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:41
поправляйся Александр!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 13:30
Ради сохранения его здоровья советую Соболеву отказаться от нырков, пускай если даже это оскорбит спартачей
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:30
    pin_y
    pin_y
    сегодня в 13:27
    Вот мы с Дашей Д, молодцы так молодцы!!!!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100