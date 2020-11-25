Ганчаренко: «Вопросы по сомнительному тесту на COVID только у Дзагоева»

Главный тренер ЦСКА рассказал о состоянии футболистов перед матчем группового этапа Лиги Европы против «Фейеноорда».

Все игроки, которые были в заявке с «Сочи» готовы к игре. Сегодня оценим состояние Марио Фернандеса и Васина. Будем учитывать по общим тестам. По физике они готовы, а так посмотрим. Скорее всего будем опираться на тех игроков, которые были с «Сочи». С Дивеевым все нормально, нос у него зажил. С переломанным носом он выглядит даже лучше.

Сомнительные тесты на коронавирус у четырёх футболистов? Когда этот вопрос звучал после матча с «Сочи», там было шесть игроков с разными проблемами. Кучаев испытывает проблемы со старой болячкой. Сейчас его восстанавливаем. У Карпова тоже проявились предыдущие проблемы. Васин готов. Единственное, по сомнительным тестам на коронавирус есть вопрос только у Дзагоева.