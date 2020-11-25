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Ганчаренко: «Вопросы по сомнительному тесту на COVID только у Дзагоева»

сегодня, 14:13
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Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о состоянии футболистов перед матчем группового этапа Лиги Европы против «Фейеноорда».

Все игроки, которые были в заявке с «Сочи» готовы к игре. Сегодня оценим состояние Марио Фернандеса и Васина. Будем учитывать по общим тестам. По физике они готовы, а так посмотрим. Скорее всего будем опираться на тех игроков, которые были с «Сочи». С Дивеевым все нормально, нос у него зажил. С переломанным носом он выглядит даже лучше.

Сомнительные тесты на коронавирус у четырёх футболистов? Когда этот вопрос звучал после матча с «Сочи», там было шесть игроков с разными проблемами. Кучаев испытывает проблемы со старой болячкой. Сейчас его восстанавливаем. У Карпова тоже проявились предыдущие проблемы. Васин готов. Единственное, по сомнительным тестам на коронавирус есть вопрос только у Дзагоева.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:08
Дзагу жалко,если заболел,всю жизнь его ломали соперники,а теперь микроб!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:00
Хотелось бы Марио, в первую очередь
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:59
Всем парням здоровья.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:54
Аланчику здоровья!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:21
и не нужно торопится))))
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 14:15
Ох, уж эти тесты
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